Заповіт Кернеса: кому мер Харкова залишив своє майно

У Харкові проходить церемонія прощання з мером міста Геннадієм Кернесом. Він помер у берлінській клініці від ускладнень після коронавірусу 17 грудня. Рідні та близькі до останнього вірили, що він зможе впоратися з хворобою, але у нього спочатку відмовили нирки, а потім не витримало серце.

Відомо, що Геннадій Кернес залишив заповіт і за словами близького друга, бізнесмена Павла Фукса в інтерв'ю для видання "Страна", все майно буде поділене між його дружиною Оксаною Гайсинською та трьома синами – Кирилом Кернесом, Данилом Приваловим і Родіоном Гайсинським.

"Ніхто не залишився незрозумілим. На першому місці Оксана і Родіон, які були поруч з ним до останньої хвилини життя. Потім Кирило і Данило. Він говорив, що Родіон його любить більше за всіх. Родіон від нього не відходив", - розповів Фукс.

Варто відзначити, що бізнесмен розповів про доньку Геннадія Кернеса – дівчинку звуть Соня, їй 11 років і вона з мамою проживає в Лондоні. Попри на тісне спілкування з братами та батьком, невідомо, чи вказано ім'я Соні в заповіті Кернеса.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як проходить церемонія прощання з Геннадієм Кернесом у Харкові. Люди вишикувалися кілометрові черги, щоб віддати данину поваги міському голові та час прощання продовжили ще на пів години.

Також ми писали про те, хто їх українських політиків приїхав у Харків, щоб проводити в останню путь Геннадія Кернеса.