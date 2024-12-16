"Завершение этапа и новый старт": ресторатор Дмитрий Борисов сделал громкое заявление о своем бизнесе

Украинский ресторатор, основатель и владелец сети "Семья ресторанов Дмитрия Борисова" сообщил, что уходит из бизнеса.

"Завершение важного этапа и новый старт. Друзья, я хочу поделиться с вами важным. Сегодня я завершаю один из самых значимых этапов своей жизни, связанный с ресторанным бизнесом, и с благодарностью открываю двери в новое. Я хочу начать этот путь с благодарности и прощения. Я прошу прощения у всех, кого мог нечаянно обидеть за эти непростые последние годы", - написал Дмитрий Борисов.

Также он обратился к своей бывшей жене и партнерше по бизнесу Елене Борисовой.

"Особую благодарность хочу выразить своей партнерше Елене Борисовой. Елена, спасибо тебе за то, что, несмотря на все события последнего времени, ты остаешься невероятным человеком. Весь ресторанный бизнес Дмитрия Борисова, ныне GastroFamily, теперь полностью принадлежит и управляется Еленой Борисовой. Я передаю ей все права на бренды и заведения, которые мы создали вместе", - сообщил бизнесмен.

Он объяснил, какое участие будет теперь принимать в бизнесе и что будет с ним дальше.

"Отныне я остаюсь только в роли пассивного партнера и соинвестора, не участвуя ни в каких стратегических или операционных вопросах. Я благодарю Елену, нашу команду, наших партнеров, франчайзи и каждого человека, который в течение 15 лет вместе со мной развивал этот бизнес. Вы делаете счастливыми тысячи людей, которые посещают наши заведения", - добавил ресторатор.

Напоследок он еще раз попросил прощения у всех, а также у самого себя. Еще ресторатор добавил, что будет делать дальше.

"И напоследок я хочу поблагодарить себя. За каждый день, наполненный трудом, творчеством и верой в себя. За каждую мечту, воплощенную в реальность. За вдохновение, которое вело меня во время создания каждого ресторана. И за то, что нашел мужество отпустить то, что еще недавно было моей жизнью и работой. За то, что признал свои ошибки и проявления собственного эго, которое порой мешало мне смотреть шире. Я прошу прощения у тех, кого это могло задеть. И я прощаю себя за это, ведь теперь этот опыт мотивирует меня на создание нового, вдохновенного и важного. Впереди - новая история. Спасибо", - написал Дмитрий.

Ресторатор Дмитрий Борисов (фото: facebook.com/DimaBorisovRestorator)

Что известно о Дмитрии Борисове

Родился 19 мая 1980 года в Киеве. В начале карьеры работал в рекламном бизнесе, и в 16 лет стал исполнительным директором. Свой первый ресторан открыл в 2009 году.

В период с 2010 по 2022 годы открыл более 80 ресторанов и начал продавать франшизы своих ресторанов по всему миру - под маркой "Семья ресторанов Дмитрия Борисова", которая сейчас также включает собственный кейтеринг и образовательную платформу.

С 2014 по 2014 был женат на украинском рестораторе Елене Борисовой. В браке родилось 7 детей: Даниил, Демид, Борис, Иосиф, Илья, Екатерина и Лидия.

Также Борисов работал на телевидении - век кулинарные шоу на разных каналах, в том числе и кулинарную рубрику вместе с Русланой Писанкой в шоу "Твой день".

В январе 2024 года Елена Борисова сообщила, что они с Дмитрием официально развелись. Она добавила, что на совместный бизнес это никак не повлияет - рестораны будут открываться, предоставлять рабочие места и платить налоги.