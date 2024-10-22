Большая обувь? Вот что сделать, чтобы не покупать новую

Надеть толстые носки

Самое простое, что можно сделать, чтобы свободная пара обуви лучше сидела на ноге - это надеть толстые носки. Можно даже носить две или три пары носков друг на друга - чем толще подкладка, тем плотнее ваша нога будет сидеть в обуви.

Этот способ лучше всего использовать для ношения спортивной обуви и ботинок. Однако толстые носки - не слишком удобный выбор в жаркую погоду, особенно если вы склонны к потливости.

Набить переднюю часть обуви

Если вы чувствуете, что во время ходьбы ваши ноги скользят от передней части обуви к задней, можно попытаться сбавить пространство, набив кончики ботинок. Для этого можно использовать ватные шарики, папиросную бумагу или чистые тряпки.

Хотя это не очень удачный выбор для занятий спортом или длительных прогулок, этот способ может помочь как временный вариант.

Уменьшить обувь с помощью воды

Обувь некоторых моделей можно попытаться уменьшить, намочив их и подождав до высыхания. Но важно отметить, что существует небольшой риск повреждения обуви, поэтому всегда проверяйте этикетку с рекомендациями по уходу за вещами.

Сначала нужно намочить обувь. Для кожаной или замшевой обуви используйте пульверизатор. Спортивную обувь можно замочить в воде и оставить ее на солнце или подсушить феном на самом низком режиме. Не держите фен слишком близко к обуви - безопасное расстояние от 15-23 см.

Чтобы обувь не стала малой, можно подождать высыхание, надев влажные сапоги. Обувь из тонкой замши или кожи после высыхания обработайте кондиционером.

Вшить резинку

Этот лайфхак пригодится, если у вас есть определенный опыт шитья и делать с обувью. Ушивание резинок во внутреннюю часть обуви стягивает материал вместе, обеспечивая более плотное прилегание.

Все, что вам понадобится для этого - короткая резинка для каждого ботинка, игла и нить. Если возможно, используйте достаточно крепкие ленты.

Протяните резинку вдоль внутренней стороны задника обуви. Натяните резинку, приколите ее шпильками, а затем пришейте. Когда вы отпустите резинку, эластичная лента стянет материал обуви.

Использовать стельку

Стельки часто предназначены для устранения проблем с осанкой и дискомфорта, но они также производятся для того, чтобы занять дополнительное пространство в слишком свободной обуви. Таким простым способом можно легко уменьшить большие сапоги.

Впрочем, если есть возможность, примерьте стельки перед покупкой, чтобы убедиться, что они удобны в ношении.

Использовать супинаторы

Иногда добавление стельок к несколько большой обуви делает его неудобным в ношении. К счастью, вместе со стельками обычно продаются и другие, меньшие по размеру, амортизационные устройства.

Одним из таких приспособлений, полезных для слишком большой обуви, являются частичные стельки, которые располагаются непосредственно под пяткой. Эти незаметные стельки обеспечивают плотное прилегание, что делает их идеальными для обуви, которая немного великовата, но неудобна при использовании полной стельки.

Использовать пяточные накладки

Еще одним вариантом подложки, подобным стелькам и супинаторам, являются тонкие полоски-подкладки, которые иногда называют "пяточными накладками". Эти клейкие накладки часто используются для подкладки в обувь с неудобными пятками, но благодаря их дизайну можно разместить практически в любом месте сапог.

Использование пяточных накладок помогает убрать лишнее пространство из несколько большой обуви, сделав ношение комфортным.

Отнести обувь к мастеру

Когда ничего не помогает, всегда можно обратиться к профессионалу. Согласно ситуации и материалу, мастер может предложить разнообразные варианты - от использования дополнительных накладок до ушивания обуви.