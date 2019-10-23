Завідуюча і батьки "взяли в заручники" маму: дитсадок у Дніпрі потрапив у скандал

У дитячому садку міста Дніпро спалахнув небувалий скандал через дії адміністрації закладу, а також батьківського комітету, які фактично взяли в заручники маму одного з дітей. Про інцидент у садочку № 201 у Facebook написала сама потерпіла Оксана Репецька.

Так, у понеділок, 21 жовтня, жінка прийшла за дитиною. І як виявилося, потрапила в пастку "заздалегідь спланованої акції". Батьки у складі 15 осіб, директор саду, методист і вихователь не випускали її з роздягальні. Крім того, вони викликали в сад поліцію, щоб розібратися з жінкою.

За словами Оксани Репецької, буллінг проти неї і її дитини почався після того, як вона в 2017 році відмовилася привітати директора саду з днем народження. Після цього вихователь почала налаштовувати батьків групи проти "незручної" мами, при цьому розголошувалася конфіденційна інформація про відвідування її дитиною психолога.

Після чого Оксана Репецька написала скаргу до департаменту освіти. А адміністрація звинуватила її в тому, що через неї звільняються вихователі. При цьому всі батьківські збори перетворювалися на перемивання кісток, як мамі, так і дитині.

А директор саду прямо веде політику буллінга щодо дитини та її батьків.

"Дослівно: "Що ми будемо з нею робити?" Зупинитися вона не могла, маніпулюючи тим, що вихователі звільняються, а винна в цьому я, тому що написала до неї звернення проти вимагання коштів батьківським комітетом і неприпустимість буллінга дітей" - пише постраждала.

Дитячий садок в Дніпрі потрапив у скандал (скрін: facebook.com)