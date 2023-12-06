"Благодаря им мы можем встречать праздники с семьей". Что украинские актеры говорят о ВСУ

Евгений Лесничий, актер сериала "Голова"

Я считаю, что пока идет война, у нас каждый день должен быть Днем ВСУ, а не только 6 декабря. Я восхищаюсь мужеством коллег, которые пошли нас защищать. Украинский актер Владимир Ращук - яркий тому пример. Не перестаю гордиться тем, что знаю этого воина и великолепного актера.

Очень хочу, чтобы у нас с ним еще было много дней на площадке, похожих на те, что были на съемках "Головы". Все они запечатлевались в памяти надолго. Буду ждать этого с нетерпением!

Евгений Лесничий (фото: пресс-служба Нового канала)

Дмитрий Вивчарюк, актер сериала "Звʼязок"

Есть очень много одноклассников, коллег, друзей, знакомых, которые воюют. Кое-кого уже нет в живых, к сожалению. Не могу рассказать о ком-то лично, ведь каждый из них взял на себя наибольшую ответственность в стране - защиту. Неважно, кто кем работал до полномасштабного вторжения. Сейчас у них самая тяжелая профессия в Украине - военный.

Вот сейчас многие говорят о культурном, юмористическом, информационном фронтах. Но я считаю, что есть только единый фронт, и он находится в горячих точках. А мы - тыл, который должен полностью обеспечивать наших воинов. Я безгранично благодарен каждому военному! Они борются за нашу независимость, будущее, защищают мою семью и всю Украину. Благодаря им мы можем работать, прогуливаться с кофе и встречать праздники в кругу семьи.

Дмитрий Вивчарюк (фото: пресс-служба Нового канала)

Виталина Библив, актриса сериала "Будиночок на щастя"

Для меня День Защитников Украины всегда был очень важен. Мои родители - военнослужащие. Сейчас в ВСУ служит много друзей, коллег, кумовьев. Некоторых, к сожалению, уже нет в живых.

Я считаю, что это чудо, что сейчас День святого Николая пришелся на День Вооруженных Сил Украины. Наши ангелы - это и есть ребята, которые защищают нас и нашу страну. Рассказывать о ком-то отдельно не имею права, потому что все они для меня - герои и героини. Я низко им кланяюсь и благодарю за каждый утренний кофе и звонок родителям.

Виталина Библив (фото: пресс-служба Нового канала)

Александр Рудинский, актер сериалов "Звʼязок" и "Голова"

В рядах ВСУ служат мои друзья, одногруппники, коллеги. К примеру, Макс Девизоров, с которым мы работали в двух сезонах сериала "Перші ластівки". Кинорежиссер Олег Сенцов, в фильме которого я снимался. Ребята из движения "Гонор". Очень многие знакомые защищают нашу страну. Я искренне их уважаю. Эти люди - авторитеты для меня.

Александр Рудинский (фото: пресс-служба Нового канала)