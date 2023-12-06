5 новых песен о и для ВСУ

NAVKA - "Дівча зі сталі"

Это видео призвано поддержать женщин, которых война разлучила с их любимыми. Такие женщины часто внешне выглядят сильными, но они все равно нуждаются в защите и моральной поддержке, говорит певица.

Кстати, в клипе снялся Герой Украины Александр Коваленко.

Потап & Дядя Вадя & NAPILNIK - "Артан"

Три легендарных имени украинской хип-хоп культуры поздравляют всех военных треком "Артан", на которое их вдохновило украинское спецподразделение с одноименным названием. В основу текста лег лозунг подразделения: "знаємо, знаходимо, знищуємо".

"Она о любви и отваге, доверии и преданности, радости побед, боли потерь, безусловной любви к Родине. О том, как в борьбе рождается истина. А вера в правду придает силы и мотивирует. На ее создание вдохновили те, кто каждый день приближает Победу на главном и едином фронте", - делится Потап.

Mari Cheba - "Серафим"

Эта песня - переосмысление опыта первой поездки артистки-волонтера на Донецкое направление.

"Впервые с начала полномасштабного вторжения я поехала на Донецкое направление весной 2023 года с выступлением для бойцов, как волонтер. И этот опыт очень поразил меня. Война самое страшное, что может произойти с человечеством. Когда ты находишься на передовой, усиливается эта глубокая благодарность нашим защитникам и защитницам за ежедневную титаническую службу. Мне хотелось выложить эти эмоции в музыку и найти символ, который бы поддерживал военный дух и объединял украинское общество в столь тяжелое время", - признается артистка.

Gordiy Starukh & Ismail Kurt-Umer (feat. ансамбль ВСУ) - "Не біда"

Украина, украинцы и крымские татары, часто бок о бок, на протяжении веков боролись с одним и тем же врагом…

"Наша культура веками подвергалась уничтожению "восточным соседом". Преследовали, сажали и убивали всех, кто не хотел "жить в темноте", тех, кто был не согласен с чужой волей. Сегодня история повторяется… Только на этот раз есть одно "но" - мы изменились! Наша культура стала сильнее, а наша страна - объединенной", - комментирует песню и видео Гордий Старух.

Наталья Шевченко - "Танго"

Летом этого года меня поразила история военного из Черкасс Александра Довганя, который в гражданской жизни любил танцевать танго. Он погиб на Донбассе, защищая нас. В моей песне воин, получивший ранение на поле боя, находится в состоянии комы. Символический поезд везет его к Богу, где в своеобразном диалоге военный задает вопрос: "Как ты это допустил?", но Бог молчит", - комментирует песню артистка.