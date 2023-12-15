Наносят вред здоровью: какой важный запрет действует в Украине во время войны

В Украине существует важный запрет во время войны. Речь идет об использовании и реализации фейерверков, салютов и петард. Важно знать, как это может навредить здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.
По закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и обращения пиротехнических изделий" с 06 ноября 2023 гада запрещено использование фейерверков, салютов и петард, а именно:
Техническим регламентом пиротехнических изделий определена классификация пиротехнических изделий, предусматривающих фейерверки:
К сценическим пиротехническим изделиям относятся:
Также выделяют и другие пиротехнические изделия, включающие:
Специалисты говорят, что такой запрет является актуальным и важным для украинского общества в период военного положения, поскольку звуковые и световые эффекты использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения.
Также такой закон является частью выполнения соглашения об ассоциации с ЕС по охране окружающей среды, внедряет необходимую Украине Директиву европейского парламента о регламентировании пиротехники, защищает безопасность и здоровье людей и животных.
Все факты нарушения будут фиксироваться полицией, а правонарушители будут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству Украины.
Статья 164 КУоАП предусмотрено, что за нарушение порядка хозяйственной деятельности можно получить штраф от 17000 до 34000 гривен.
За хранение, перевозку, торговлю и использование пиротехнических средств статьей 195-6 КУоАП предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен.
За нарушение требований защиты населения от вредного шума или правил тишины в населенных пунктах можно получить штраф от 85 до 255 гривен.
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