Заварне тісто, як готували його наші бабусі. Розкрито секрет старої кулінарної книги

Ось вони - головні правила заварного тіста

Заварне тісто під час випікання сильно наростає, тому потрібно обов'язково стежити за тим, щоб воно не було занадто густим. І в той же час, не дуже рідким, інакше воно осяде.

Можна додати в тісто спеціальний розпушувач - амоній (він є у продажу), змішаний з яйцем. Такий розпушувач підходить виключно для "сухого" тіста, яким і є наше заварне.

Тісто розкладають в духовці за допомогою ложки або кондитерського мішка. Випікати потрібно при температурі 200 градусів протягом 20-35 хвилин. Духовку не можна відкривати в процесі, інакше тісто осяде.

Звичайно ж найвідомішим десертом, який готується з такого тіста, є заварні тістечка. Після випікання порцій їх залишиться тільки наповнити кремом на будь-який смак: білковою піною, збитою сметаною, заварним кремом.

Не готуйте багато заварних тістечок, вони швидко мокріють і втрачають смак. Приготуйте стільки, скільки подужаєте з'їсти.

Рецепт заварного тіста для профітролей

3/4 склянки борошна

100 г вершкового масла

3 великих яйця

щіпка солі

щіпка цукру

У великому сотейнику нагрійте 1 склянку води, додайте сіль, цукор і нарізане вершкове масло.

Доведіть до кипіння, всипте відразу все просіяне борошно. Швидко замішайте тісто дерев'яною лопаткою.

Зніміть з вогню, енергійно вимішайте, щоб не залишалося грудок. Вимішуйте, поки тісто не стане відлипати від стінок.

Злегка остудіть тісто, вбийте яйця одне за іншим. Вимішуйте тісто ложкою після додавання кожного яйця до повної однорідності, перш ніж вбити наступне.

За допомогою кондитерського мішка або двома мокрими чайними ложками відсадіть на деко, вистелене пергаментом, невеликі профітролі, залишаючи між ними по 2-4 см.

Дарія Цвєк - головний український кулінар

Дар'я Яківна Цвек (1909-2004) - авторка популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників. Зокрема, книгу "Солодке печиво" перевидавали дев'ять разів.