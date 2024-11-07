Завальская из "Алиби" честно рассказала, почему они с сестрой пели на русском: "Это была норма"

Анна Завальская, участница дуэта "Алиби", который был на пике популярности в начале 2000-х, рассказала, почему они с сестрой в начале своей карьеры пели на русском языке.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Алине Доротюк.
На вопрос журналистки, почему они пели песни на русском, артистка ответила, что тогда была такая среда.
"Это была такая среда, в которой это было нормальным", - честно ответила Завальская.
Также Анна отметила, что в то время все разговаривали на русском, а она писала песни на этом же языке.
"Это была общая тенденция... Российская эстрада сюда хлынула. Она заполонила собой все. И мы почему-то не задумывались, почему этот так", - отметила артистка.
В то же время она не считает это каким-то криминалом.
"Тогда в принципе это была норма. Все пели на русском, это было для нас более понятным. Я писала стихи на русском", - откровенно рассказала певица.
Несмотря на это, Анна подчеркнула, что они никогда не стремились работать в России и налаживать там сотрудничество.
Анна и Ангелина Завальськие (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)
На вопрос Доротюк, будут ли артистки переводить свои хиты на украинский язык, Анна ответила, что нет.
"У нас был перевод песни "Исповедь", и на этом я поняла, что у меня нет желания возвращаться к тому материалу. Можно пошутить, что можно перевести песню "Фламенко" или "С чистого листа" на идиш, вот это будет интересно, но переводить на украинский - это совсем такая история, которой нет места в современном мире. Это вайб, который абсолютно не подходит тому, что происходит сейчас. Тогда вопрос: зачем это делать? Чтобы что?", - подытожила она.
В 1998 года сестры Завальские вошли в состав девичьего квартета "Капуччино". Как его участницы записали два альбома: "Капли дождя" (1999 г.) и "Девушка с востока" (2000 г.), а также отсняли четыре клипа: "Капуччино", "Милый мальчик", "Новая сказка" и "Не смотри на меня".
В марте 2000 года Аня и Ангелина, посоветовавшись с отцом и сопродюсером Александром Завальским, приняли решение покинуть группу.
В 2001 году девушки создали дуэт под названием "Алиби". Продюсировал их отец, а также композитор Дмитрий Климашенко.
В 2012 году артистки объявили о распаде коллектива. Впоследствии сестры объясняли его несколькими причинами. Первая - обе стали мамами, погрузились в семейную жизнь и материнские будни. Вторая - каждая из певиц хотела попробовать свои силы сольно и поэкспериментировать с запуском собственных проектов.
В 2021 году девушки вернулись на большую сцену под названием The Alibi Sisters.
Анна и Ангелина Завальськие (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)