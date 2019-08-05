Затоплені дороги і будинки: Крим сильно постраждав через стихію (фото, відео)

Мешканці анексованого Криму в неділю, 4 серпня, пережили сильну бурю, яка затопила вулиці і будинки кількох міст. Фотографії негоди опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

Наприклад, у Керчі повністю залиті дороги, рівень води іноді доходив до капотів автомобілів. Крім того, у частини міста зникло світло.

Крим затопило через стихію (фото: twitter.com/KrimRt)

Через негоду постраждали також Сімферополя і Приозерне, в якому також прорвало дамбу. Село затопило, і вода залила понад 15 будинків. Рятувальники евакуювали місцевих жителів з підтоплених будівель.

Крим затопило через стихію (фото: twitter.com/KrimRt)

Крим затопило через стихію (відео: YouTube/Керч ІНФО)

Крим затопило через стихію (відео: YouTube/Вести Крим)

Нагадаємо, що з'явилися фото наслідків стихії під Одесою. Злива під Одесою спричинила масштабні руйнування, було затоплено десятки машин і зруйновано кілька доріг. Крім того, потоки води розмили дороги в Білгород-Дністровському.

На деяких вулицях з'явилися цілі озера, в яких плавали автомобілі. Через негоду частину будинків міста опинилися без електрики.

Раніше повідомлялося, що найсильніша злива в Одесі за лічені хвилини залила вулиці. При цьому в деяких районах Одеси з'явилися справжні водні канали. У передмісті Одеси пройшов смерч, який зняли на відео очевидці. Смерч утворився під Одесою в денний час недалеко від самого міста.

Ми також писали про те, що сильний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і рушила дерева разом зі стовпами.