Засинала на ходу: жителів Одеси шокувала "обдовбана" дівчина з немовлям (відео)

В Одесі помітили дівчину, яка в неадекватному стані гуляла з дитиною в парку на Старосінній площі. Жінка тримала коляску, при цьому вона засинала на ходу, гойдалася і ледь не падала з ніг.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Ху**ая Одесса".
"У парку на Старосінній площі помічені батьки року. P.S.: ще зверніть увагу, як лежить дитина", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, що дитина перевернута і лежить на животі ногами зверху люльки, а не всередині. Дівчина, швидше за все, перебувала під дією якихось препаратів, тому вона повисла на дитячій колясці.
Неадекватна дівчина гуляє з немовлям в Одесі (відео: YouTube)
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
Нагадаємо, стали відомі нові деталі про загиблу дівчинку у Львові, яка гуляла роздягненою на морозі.
Ми також писали про те, що жінка, яка вбила свою дочку, наводить страх у селі.