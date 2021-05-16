Засыпала на ходу: жителей Одессы шокировала "обдолбанная" девушка с младенцем (видео)

"В парке на Старосенной площади замечены родители года. P.S: еще обратите внимание, как лежит ребенок", - говорится в сообщении.

На видео видно, что ребенок перевернут и лежит на животе ногами сверху люльки, а не внутри. Девушка, скорее всего, находилась под действием каких-то препаратов, поэтому она повисла на детской коляске.

Неадекватная девушка гуляет с младенцем в Одессе (видео: YouTube)

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