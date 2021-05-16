Засыпала на ходу: жителей Одессы шокировала "обдолбанная" девушка с младенцем (видео)

В Одессе заметили девушку, которая в неадекватном состоянии гуляла с ребенком в парке на Старосенной площади. Женщина держала коляску, при этом она засыпала на ходу, качалась и едва не падала с ног.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Ху**ая Одесса".
"В парке на Старосенной площади замечены родители года. P.S: еще обратите внимание, как лежит ребенок", - говорится в сообщении.
На видео видно, что ребенок перевернут и лежит на животе ногами сверху люльки, а не внутри. Девушка, скорее всего, находилась под действием каких-то препаратов, поэтому она повисла на детской коляске.
Неадекватная девушка гуляет с младенцем в Одессе (видео: YouTube)
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
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