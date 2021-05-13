ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Повернуся, психлікарню закривають": жінка, яка вбила свою дочку, наводить страх у селі

Новость на русском →
Четвер 13 травня 2021 13:46
"Повернуся, психлікарню закривають": жінка, яка вбила свою дочку, наводить страх у селі Матір загиблої дівчинки визнали психічно-хворою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під Харковом сталося моторошне вбивство 13-річної Христини П'янової. Її матір виявили на дорозі в оголеному вигляді, в руці вона тримала пакет з відрізаною головою дочки. Після судового розгляду Тетяну П'янову визнали психічно хворою. Зараз вона перебуває в психіатричній лікарні, але досі тримає в страху село, в якому сталася трагедія.

Про це повідомляє видання "Сьогодні".

Зараз минув рік потому моторошного вбивства Христини П'янової. Її матір виявили повністю оголеною на дорозі. Вона йшла, а в пакеті була відрізана голова дочки.

Зараз Тетяна П'янова знаходиться в психлікарні в Дніпрі. Звідти вона пише листи своїй подрузі Юлі, в яких повідомляє, що скоро повернеться додому, мовляв, лікарню закривають. Звичайно, це все хворі фантазії жінки.

"Після затримання й арешту П'янова знаходиться в психіатричній лікарні, в Дніпрі. П'янова через день пише своїй подрузі, Юлі, про те, що скоро повернеться в село через те, що психлікарню нібито закривають",- розповіла місцевий депутат Тетяна Пантелєєва.

Односельці бояться її слів, адже ситуація з карантином та закриттям таких установ у країні - неоднозначна.

"Але, як розумієте, це маячня. Вона визнана неосудною, тому ні про яке повернення мови немає. З усім тим, люди бояться, особливо на тлі того, що з психлікарнями ситуація в країні дійсно непроста", - зазначила Пантелєєва.

Прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що П'янова за рішенням суду була госпіталізована в психіатричну лікарню суворого режиму. Якщо поліпшень по здоров'ю не буде - вона залишиться тут назавжди.

Нагадаємо, що Тетяну П'янову затримала поліція, коли вона оголена йшла по трасі до Харкова з відрізаною головою своєї 13-річної дочки Христини. Вона завдала своїй дочці 20 ножових поранень. Сусіди говорили, що ніколи особливо-виражених дивацтв з боку Тетяни не спостерігали. Вони не раз уточнювали, що вона сильно любила свою єдину дочку.

Як ми раніше писали, сусіди сім'ї розповіли про поведінку Тетяни П'янової.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Харків преступления
LITE
Свято 13 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 13 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини