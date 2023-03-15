"Мы тебе монтажную пену зальем туда-то и туда". Блогер имитировала свое похищение, чтобы спастись от оккупантов

Пытали током, наркотиками, водой

Елена с первых дней полномасштабного вторжения ходила на все митинги в Херсоне, вела стримы. Российские солдаты их забрасывали светошумовыми гранатами, жестоко разгоняли, стреляли в воздух, чтобы запугать. А потом начались аресты и допросы ФСБ.

23 августа 2022 года к Наумовой пришли трое типов в масках и увезли в застенки. Следом туда привезли еще одну пару - молодого белорусского патриота Валерия и украинку Ольгу. Их жестоко пытали и применяли самые невероятные способы издевательств.

"Молодых заключенных сильно избивали и, что самое невыносимое, пытали с помощью электрического тока. Ко мне физическую силу не применяли (разве что один раз врезали по лицу). Но морально ужасно издевались. Даже применили пытки наркотиками. На допросах мне связывали руки и ноги, поливали их водой, крепили электрические клейма и угрожали, что сейчас включат ток.

В конце концов не делали этого, но все равно такое очень тяжело пережить: находишься в постоянном психологическом напряжении, все время ожидаешь, что сделают тебе очень и очень больно. Даже когда я находилась в камере, издевательства продолжались. Здесь следует сказать, что, когда кто-то из тюремщиков стучал в дверь камеры, заключенный вынужден был сразу же натянуть себе на голову пластиковый пакет", - рассказала Елена.

Она объяснила, что пакеты нужно было натягивать, так как россияне не хотели, чтобы заключенные видели их лица. И эту форму они применяли очень часто - стучали в дверь через очень короткие промежутки времени. Одно из самых изощренных издевательств, которые применяли к Елене - пытка наркотиками.

"Вечером подсыпали в бутылку с водой. А я этого не знала, выпила. Галлюцинации были ужасные: словно из какой-то расщелины возникает скелет дикобраза, из трещины выползает гигантская гусеница, мне казалось, что стена становилась розовой от тысяч червей, которые будто по ней ползали. До этого я ни разу не пробовала наркотики, но нетрудно было понять, что их мне подсыпали в воду. Утром палачи ехидно спросили: Как вы себя чувствуете?", - рассказала украинка.

Елена с Ольгой и Валерием (фото из архива Наумовой)

Жуткие допросы

Но самым тяжелым в заключении для Наумовой стали допросы в кабинете.

"Представьте, я сижу с пакетом на голове, ничего не вижу. И не знаю, в следующий момент прилетит мне удар по голове или не прилетит. Подключат ток или не подключат. В первые дни очень тяжело было дышать в пакете, потому что он был еще новым, без дырочек. В камере я сворачивала его в несколько раз, прислоняла к стене и клала на него голову. Стена там шершавая, поэтому в пленке появились крошечные отверстия. После этого дышать с пакетом на голове стало легче", - описала она.

Ольга объяснила, что ФСБ-шникам был нужен ее телефон с контактами людей. Она успела его спрятать перед арестом и на виду лежал только "чистый телефон", в котором почти ничего не было. Однако и спрятанный телефон ее угрозами заставили отдать.

"Да, заставили - с помощью грязных угроз: "Мы тебя бомжам отдадим!" "Мы тебе монтажную пену зальем туда-то и туда-то". "Мы тебе руки и ноги поломаем". Все в таком вот духе. Я сильно испугалась и сказала, где телефон. Они поехали, привезли. А еще заставили (не только меня, а практически всех "политических") сделать на камеру заявление о том, что раскаиваюсь в том, что говорила в своих патриотических стримах. Потом мой ролики и ролики других активистов крутили на пропагандистских каналах. Это оккупантам нужно было, чтобы запугать херсонцев, прежде всего местных блогеров", - рассказала Наумова.

В камерах не было нар или кровати, только стулья. У Ольги было два - старых и грязных. А другой заключенный смог ей протиснуть сквозь стену кусочек туристического коврика. Она положила стулья спинками на пол, разворачивала их друг к другу, в промежуток стелила пластиковый пакет, а потом ложилась. Чтобы согреться ночью - накидывала на плечи пластиковый пакет.

Елена показала, как спала на стульях

Над Валерой и Ольгой издевались сильнее - их постоянно били, а еще Валерия приковали цепью к трубе и так держали очень долго.

Ели все одной ложкой и в туалет не водили

Кроме того, Елена рассказала, что тюремщики заставляли всех заключенных есть одной ложкой, чайной. То есть, они все ели по очереди, один раз в день, одной ложкой на всех. Когда Наумова поняла, что ложка одна - стала есть руками. Более того, есть приходилось в присутствии надзирателя и с пакетом на голове.

На улицу их не выводили и каждый день проводили перекличку - стучали в дверь, спрашивали фамилию и "когда ела". Как объясняет Елена, этим вопросом проверяли, не сошел ли заключенный с ума.

В туалет заключенных тоже не водили. Наумовой только на 4 сутки дали ведро, а до того - она вынуждена была пользоваться пластиковыми бутылочками и коробочками, которые остались в мусоре от предыдущих заключенных. В ее камере также стояли 5-литровый баклажки с мочой. Ведро выносить возможности не давали.

Выпустили Елену Наумову 2 сентября - под домашний арест и сказали, чтобы готовилась к отъезду из Херсона. Ее обвинили в экстремизме, написали бумагу о депортации сроком на 1 год - на подконтрольную Украине территорию. Предупредили, что если будет много говорить, то депортируют на 10 лет.

Имитировала собственное похищение

Однако их Херсона Наумова не стала уезжать. Она вынуждена была уйти из дома, сделав вид, что ее похитили и спряталась, перейдя на нелегальное положение. Она ничего не сказала родственникам и даже сыну, который сейчас в Польше. Просто исчезла, чтобы спасти свою жизнь.

Как объяснила Елена, у нее сложилось впечатление, что оккупанты хотят ее убить.

"У меня создалось именно такое впечатление, судя по их действиям. Сначала они переносили дату "депортации". Потом в очередной раз заявились ко мне и говорят: Ну все, в конце недели поедешь. Спросила, на какое конкретно число заказывать перевозчика. "Мы тебя сами вывезем". Что значит - сами? Зачем им брать на себя эти заботы? Они ушли, а меня начало трясти - было понятно, что эти ублюдки нацелились вывезти меня в какое-то глухое место и убить. Я очень нервничала, вышла на улицу. Незнакомые люди - просто прохожие - остановились сказать: "Мы смотрели ваши стримы. Вы молодец".

Эти люди обратили внимание на то, что я сама не своя. Спросили, что случилось. Я рассказала. "Мы вечером придем, попытаемся помочь", - заверили они. Пришли. Говорят: "Оставьте открытыми двери, чтобы создалось впечатление, что вас арестовала какая-то конкурирующая российская спецслужба. Мы спрячем вас, но при условии, что об этом не будут знать ни враги, ни свои". Я понимала, что родные и друзья будут шокированы моим исчезновением, но я должна была спасти свою жизнь", - рассказала блогер.

С того момента она жила в квартире патриотически настроенной женщины. Хозяйка была весь день на работе, а Елена убирала и готовила еду. В свободное время - читала книги из библиотеки своей спасительницы. За 8 недель она ни разу не вышла из дома, иногда позволяла себе покурить на балконе. И постоянно боялась, что за ней придут, дергалась от каждого звука.

Оккупанты забрали у нее паспорт и не вернули. А перед тем как в город зашли ВСУ, они вывезли всех заключенных в поле и пугали расстрелом. А потом швырнули им стопку паспортов и сказали убираться. Елену узнали на фото и вернули ей документ.