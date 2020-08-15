Змушу тебе плакати: Чак Норріс звернувся до Лукашенка

Чак Норріс (фото: facebook.com/officialchucknorrispage)

Голлівудський актор Чак Норріс звернувся до Олександра Лукашенка

Чак Норріс записав відео, в якому звернувся до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Легендарний голлівудський актор назвав його Саша Нуль Відсотків і закликав припинити те, що він зараз робить.

Відео було розміщено на сервісі Cameo і доступно тільки для платних користувачів, але його вже швидко поширили в мережі.

"Я хотів би сказати пару слів Саші по кличці Саша Нуль Відсотків і Містер Тарган. Ти знаєш, коли я ріжу цибулю, плачу не я, а цибуля. Тому, якщо ти не припиниш робити те, що зараз робиш, я приїду в одну з твоїх резиденцій і змушу тебе плакати", - заявив 80-річний актор на відео.

Чак Норріс записав відеозвернення для Лукашенка (відео: YouTube)

Варто зазначити, що Cameo – це платформа для відео, на якій знаменитості за певну плату записують різні персональні звернення і привітання.

Таким чином, люди часто радують своїх близьких, наприклад, поздоровленнями з Днем народження. Тому звернення Чака Норріса не варто сприймати серйозно. Але це відео розбурхало мережу.

Нагадаємо, у мережі з'явилися душевні кадри, як у Мінську демонстранти обіймають силовиків, а ті опускають щити. У мережі показали фото і відео, як учасники мітингів підходять до солдатів, обіймають їх, цілують і дарують квіти.

Раніше російська пропагандистка закликала послати в Білорусь "ввічливих людей" і жорстко зганьбилася.