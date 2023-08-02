Засолите сало таким способом и оно будет нежно таять во рту
Сало - это прекрасный и очень ценный питательными веществами продукт, который многие любят. Вы можете его засолить так, что оно будет таять во рту.
Рецептом сала в рассоле поделились в Telegram-канале "Домашня консервація. Кулінарія".
Что вам понадобится
- сало
- стакан соли
- лавровый лист
- литр воды
- ваши любимые специи
Как приготовить сало в рассоле
Изначально пласты сала пересыпьте любимыми специями, черным перцем и лавровым листом обязательно. Возьмите литр или чуть больше воды (в зависимости от количества сала и объема посуды, где оно будет солиться), доведите ее до кипения. Затем растворите в воде стакан соли.
Сало залейте горячим рассолом. Только когда оно остынет – уберите его в холодильник. Засолка длится 3-4 дня, после этого сало считается готовым.
Вы можете извлечь сало из рассола или хранить его прямо в нем. Не переживайте за количество соли, сало лишнего не впитает.
Чем полезно сало
Сало - это источник натурального коллагена, строительного материала, который необходим для здоровья костей, кожи, волос, ногтей. Благодаря содержанию селена сало обладает антиоксидантными свойствами, что помогает замедлить процессы старения в организме.
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