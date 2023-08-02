Засолите сало таким способом и оно будет нежно таять во рту

Сало - это прекрасный и очень ценный питательными веществами продукт, который многие любят. Вы можете его засолить так, что оно будет таять во рту.

Что вам понадобится

сало

стакан соли

лавровый лист

литр воды

ваши любимые специи

Как приготовить сало в рассоле

Изначально пласты сала пересыпьте любимыми специями, черным перцем и лавровым листом обязательно. Возьмите литр или чуть больше воды (в зависимости от количества сала и объема посуды, где оно будет солиться), доведите ее до кипения. Затем растворите в воде стакан соли.

Сало залейте горячим рассолом. Только когда оно остынет – уберите его в холодильник. Засолка длится 3-4 дня, после этого сало считается готовым.

Вы можете извлечь сало из рассола или хранить его прямо в нем. Не переживайте за количество соли, сало лишнего не впитает.

Чем полезно сало

Сало - это источник натурального коллагена, строительного материала, который необходим для здоровья костей, кожи, волос, ногтей. Благодаря содержанию селена сало обладает антиоксидантными свойствами, что помогает замедлить процессы старения в организме.