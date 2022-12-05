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Основатели гуманитарной миссии "Фрида": волонтерское движение - воплощение стойкости украинского народа

Основатели гуманитарной миссии "Фрида" поздравили волонтеров с праздником (фото: facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня мир отмечает Международный день волонтера. Основатели украинско-израильской гуманитарной миссии "Фрида" Роман Гольдман, Марк Невяжский поздравили волонтеров с праздником и заявили, что волонтерское движение в Украине - воплощение единения и стойкости нашего народа.

Об этом говорится в их совместном заявлении.

"Волонтерское движение - воплощение единения и стойкости украинского народа. Восхищаюсь нашими медиками, которых только во "Фриде" более 1,000 врачей со всего мира. Это люди, которые работали в самых горячих точках: Харьков, Запарожье, Чернигове, Буче, Херсоне, Ирпене и других многострадальных городах. Всего с начала войны миссия FRIDA помогла свыше 25,000 пациентам", - заявили Гольдман и Невяжский.

По их словам, волонтеры делают большое дело и приближают победу Украины.

"Мы все вместе безвозмездно тратим свое время, деньги и силы, помогая Родине. Сотни благотворительных фондов, десятки тысяч людей, объединяющихся в волонтерские организации или действующие самостоятельно. Все имеют единую цель - помочь. Они делают это по разному, кто-то ярко и масштабно, а кто-то тихо, даря добро и внимание отдельному нуждающемуся человеку. И каждый такой волонтер ценен! Мы все работаем для восстановления государства, исполняем социально важную функцию - поддержку людей, оказавшихся жертвами войны", - добавил Роман Гольдман.

Также по его словам, волонтеры несут в мир любовь и помощь. Десятки, сотни тысяч простых украинцев и иностранцев поддерживают моральный дух нации.

"Отдельно необходимо сказать слова благодарности медикам, сохраняющим здоровье и жизнь, заботящимся о пациентах в самых экстремальных условиях. Это скромные люди, делающие, зачастую, невозможное во имя спасения других", - резюмировали основатели украинско-израильской гуманитарной миссии "Фрида".

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волонтери