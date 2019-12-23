Українців довела до сліз історія про загиблого молодого бійця: серце болить (фото)

Загибель солдата Германа "Маяка" Соловйова з 93-ї омбр стала дев'ятою втратою ЗСУ на фронті в грудні
На Донбасі на фронті загинув в бою військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" солдат Герман Соловйов з позивним "Маяк". Життя 29-річного бійця обірвало 22 грудня фатальне кульове поранення в результаті триваючих обстрілів окупантів, не дивлячись на режим "тиші".
Він помер під час перестрілки з противником прямо на позиції.
У прес-службі підрозділу на сторінці в Facebook розповіли, що бригада тільки вийшла в зону проведення ООС.
Загибель бійця стала вже дев'ятою втратою на фронті в грудні.
Герман був механіком-водієм. Свій позивний "Маяк" він отримав завдяки високому зросту.
"Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний спеціаліст. Сказали - зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата", - розповіли побратими воїна.
Військовий ЗСУ Герман Соловйов з позивним "Маяк" (Фото: facebook.com/93OMBr)
Герман народився в 1990 році, він уродженець Кам'янського, жив у Дніпрі.
Вступив до лав ЗСУ у вересні 2018-го, а до "холодноярців" приєднався, коли бригада вийшла в Донецьку область. Содат брав участь у бойових діях у Верхньоторецькому.
Вдома у нього залишилися мама.
Користувачі мережі сумують через загибель воїна і дякують йому за мужність та захист України від окупантів.