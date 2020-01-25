Як захиститися від смертельного китайського вірусу: поради від ВООЗ

У ВООЗ розповіли, як захиститися від коронавіруса
Вірус з Китаю продовжує поширюватися з великою швидкістю. Коронавірусом 2019-nCoV заразилися 876 осіб, при цьому вже загинув 41 пацієнт. Всесвітня організація охорони здоров'я розповіла, як захистити себе від небезпечного вірусу.
Експерти підтвердили, що коронавірус передається від людини до людини, але про епідеміологію на даний момент недостатньо відомо, щоб зробити остаточні висновки про повні клінічні особливості захворювання, інтенсивність передачі від людини до людині і першоджерело спалаху зараження вірусом.
ВООЗ опублікувала на своєму сайті рекомендації, які допоможуть скоротити передачу зараження небезпечним вірусом. І так експерти рекомендують:
Тим, хто контактував з зараженими коронавірусом людьми, рекомендується уникати поїздок протягом інкубаційного періоду, який триває 14 днів. Крім того, в цей період краще бути під наглядом фахівців.
Варто зазначити, що вік загиблих від коронавіруса варіюється від 48 до 89 років. При цьому багато їх них були люди похилого віку, які страждали важкими недугами - ішемічною хворобою серця, діабетом, хворобою Паркінсона.