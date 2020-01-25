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Як захиститися від смертельного китайського вірусу: поради від ВООЗ

STYLERЖиття    25.01.2020 - 16:35
Як захиститися від смертельного китайського вірусу: поради від ВООЗ
Вірус з Китаю (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У ВООЗ розповіли, як захиститися від коронавіруса

Вірус з Китаю продовжує поширюватися з великою швидкістю. Коронавірусом 2019-nCoV заразилися 876 осіб, при цьому вже загинув 41 пацієнт. Всесвітня організація охорони здоров'я розповіла, як захистити себе від небезпечного вірусу.

Експерти підтвердили, що коронавірус передається від людини до людини, але про епідеміологію на даний момент недостатньо відомо, щоб зробити остаточні висновки про повні клінічні особливості захворювання, інтенсивність передачі від людини до людині і першоджерело спалаху зараження вірусом.

ВООЗ опублікувала на своєму сайті рекомендації, які допоможуть скоротити передачу зараження небезпечним вірусом. І так експерти рекомендують:

  • Часто мити руки, використовуючи спиртові засоби для миття рук або мило з водою;
  • При кашлі та чханні треба прикрити рот і ніс зігнутим ліктем, хусткою або серветкою, після чого їх необхідно негайно викинути і вимити руки;
  • Уникати тісного контакту з ким-небудь, у кого спостерігається жар і кашель;
  • Якщо у вас підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, відразу ж зверніться за медичною допомогою і поділіться з лікарем останніми своїми подорожами;
  • Уникайте прямого незахищеного контакту з тваринами і поверхнями, які стикаються з ними;
  • Слід уникати споживання сирих недоварених або продуктів тваринного походження, включаючи м'ясо, рибу та молоко.

Тим, хто контактував з зараженими коронавірусом людьми, рекомендується уникати поїздок протягом інкубаційного періоду, який триває 14 днів. Крім того, в цей період краще бути під наглядом фахівців.

Варто зазначити, що вік загиблих від коронавіруса варіюється від 48 до 89 років. При цьому багато їх них були люди похилого віку, які страждали важкими недугами - ішемічною хворобою серця, діабетом, хворобою Паркінсона.

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