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У Києві "героїня паркування" залізла на евакуатор і відбивалася від поліції (відео)

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Києва, П'ятниця 21 травня 2021 18:10
У Києві "героїня паркування" залізла на евакуатор і відбивалася від поліції (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві жінка піднялася на евакуатор
Автор: Володимир Костирін

У Києві жінка припаркувала свій автомобіль з порушенням правил, а коли прибув евакуатор і завантажив легковик, підійнялася на спецтранспорт, щоб її машину не забрали на штрафмайданчик.

Відео інциденту 21 травня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Кадри зняли очевидці такого конфлікту.

"Оборона" авто Toyota від зазіхань евакуатора сталася на вулиці Волоській біля Контрактової площі.

На місце прибули правоохоронці. Один з поліцейських намагався зняти "героїню паркування" з евакуатора, але жінка так просто не здавалася, міцно вчепилася у свій легковик, голосно кричала.

"Ви не маєте права!... Я не злізу!... Приберіть руки!..."- обурювалася власниця Toyota.

У підсумку "коп" спустився з евакуатора, і почав спілкуватися з водієм спецтранспорту.

Відео: у Києві жінка-водійка підійнялася на евакуатор, і не давала забрати свій автомобіль

У коментарях до публікації користувачі мережі почали активно обговорювати ситуацію і гадати, чим же закінчилася така "оборона" легковика - чи забрали його в результаті на штрафмайданчик, чи залишили водійці, дозволивши сплатити штраф.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці "герой паркування" жорстко відмітив чоловіка, який зробив йому зауваження, але історія закінчилася несподівано.

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві "герой паркування" отримав гнівне послання.

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