У Києві "героїня паркування" залізла на евакуатор і відбивалася від поліції (відео)

У Києві жінка припаркувала свій автомобіль з порушенням правил, а коли прибув евакуатор і завантажив легковик, підійнялася на спецтранспорт, щоб її машину не забрали на штрафмайданчик.

Кадри зняли очевидці такого конфлікту.

"Оборона" авто Toyota від зазіхань евакуатора сталася на вулиці Волоській біля Контрактової площі.

На місце прибули правоохоронці. Один з поліцейських намагався зняти "героїню паркування" з евакуатора, але жінка так просто не здавалася, міцно вчепилася у свій легковик, голосно кричала.

"Ви не маєте права!... Я не злізу!... Приберіть руки!..."- обурювалася власниця Toyota.

У підсумку "коп" спустився з евакуатора, і почав спілкуватися з водієм спецтранспорту.

Відео: у Києві жінка-водійка підійнялася на евакуатор, і не давала забрати свій автомобіль

У коментарях до публікації користувачі мережі почали активно обговорювати ситуацію і гадати, чим же закінчилася така "оборона" легковика - чи забрали його в результаті на штрафмайданчик, чи залишили водійці, дозволивши сплатити штраф.