"Захищаються від надувних танків": у Херсоні окупанти встановили протитанкові їжаки з дерева

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові розмістили на вулицях протитанкові їжаки. Однак, коштів на це у них не вистачило, адже їжаки вони зробили з дерева.

На відео видно, що шестикінцевий хрест-загорожа зроблений не з металу, як завжди, а зі стволів дерева, прибитих один до одного.

"Оці дрова для мангала біля апеляційного - це типу протитанкові їжаки", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що нашвидкуруч зроблені їжаки розміщені на проїжджій частині навпроти Херсонського апеляційного суду, який наразі є однією з локацій базування окупантів та колабораційної влади міста.

Користувачі у мережі пишуть, що навіть найлегший танк їх переїде, тому захисту ніякого.