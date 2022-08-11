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"Захищаються від надувних танків": у Херсоні окупанти встановили протитанкові їжаки з дерева

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Херсон , Четвер 11 серпня 2022 16:52
"Захищаються від надувних танків": у Херсоні окупанти встановили протитанкові їжаки з дерева Окупнати встановили на дорогах дерев'яні протитанкові їжаки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові розмістили на вулицях протитанкові їжаки. Однак, коштів на це у них не вистачило, адже їжаки вони зробили з дерева.

Фото у своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Костянтин Риженко.

На відео видно, що шестикінцевий хрест-загорожа зроблений не з металу, як завжди, а зі стволів дерева, прибитих один до одного.

"Оці дрова для мангала біля апеляційного - це типу протитанкові їжаки", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що нашвидкуруч зроблені їжаки розміщені на проїжджій частині навпроти Херсонського апеляційного суду, який наразі є однією з локацій базування окупантів та колабораційної влади міста.

Користувачі у мережі пишуть, що навіть найлегший танк їх переїде, тому захисту ніякого.

  • Це вони захищаються від надувних танків;
  • Чому дерев'яні? Бо нормальні вже здали на металобрухт;
  • Безкоштовні дрова.
  • Місто пусте, наче без душі;
  • З такими їжаками жоден танк не проїде.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти.

Також місцева жителька тимчасово окупованого міста зробила огляд шалених цін у супермаркеті.

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Херсон
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