Зарубіжні ЗМІ зганьбилися з "двійником" Вєрки Сердючки: усі деталі

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2019 потрапила в скандал із закордонним виданням (фото: instagram.com/v_serduchka)

Вєрка Сердючка відреагувала на фотографію її двійника

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2019 потрапила в скандал із закордонним виданням The Sun, яке опублікувало статтю про українську зірку. На заголовний знімок журналісти поставили фотографію фанатки Вєрки Сердючки. Сам Андрій Данилко, який представляє на міжнародному конкурсі Україну, викрив статтю і розмістив знімок у своєму профілі в Instagram.

Українську зірку Вєрку Сердючку, яка вже сьогодні, 18 травня, запалить сцену "Євробачення-2019", переплутали з фанатом. На це відреагувала Вєрка Сердючка:

"Дорогий The Sun! Не могли б ви перевіряти фото, які ви публікуєте? Це не Вєрка Сердючка на фото. Це фанатка в саморобному костюмі. Спасибі! І ми теж любимо вас!" - написала на офіційній сторінці зірка.

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2019 потрапила в скандал із закордонним виданням (фото: instagram.com/v_serduchka)

Однак зарубіжне видання ніяк не прокоментувало свою помилку і навіть не вибачилося за те, що трапилося непорозуміння.

Раніше ми писали, що Сердючку розлютили фанати на Євробаченні.

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