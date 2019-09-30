Зарплати в Україні підвищуються: хто отримає 100 тисяч

Зарплата в Україні продовжує зростати. Незважаючи на сумні цифри Держстату, який відзвітував про зниження середньої заробітної плати в серпні, роботодавці продовжують заманювати цінні кадри на ряд дефіцитних посад.

Цієї осені прогнозується зростання зарплат на 7-10% для ряду спеціальностей, пише Мінфін. Така щедрість роботодавців пов'язана з високим рівнем трудової міграції серед висококваліфікованих фахівців.

При цьому роботодавці скаржаться не тільки на нестачу претендентів, але і на їх низький рівень. Тому зростає не тільки загальний рівень зарплат, але і різниця в окладах "цінних" та рядових працівників.

Зарплата в Україні зростає (фото: РБК-Україна)

Найприбутковіші спеціальності в Україні

Так, в автомобільному бізнесі пропонують заробітну плату від 11 до 70 тисяч гривень на місяць.

Бухгалтери, аналітики, економісти в банках можуть отримати від 14,4 до 120 тисяч.

Фахівцям будівельного бізнесу пропонується від 13,9 тисяч до 70 тисяч.

А найвища зарплата, очікувано, у топ-менеджменту. Так, у сферах продажу, управління персоналом і тренінгами, адміністрування, фінансів, маркетингу, реклами і PR, виробництва пропонується від 35 до 300 тисяч гривень.

Головна вимога роботодавців - щоб фахівець давав конкретний результат, і бажано, щоб щодня. Тобто, платити багато тільки за сам факт присутності в офісі і хороше резюме ніхто не буде.

Відповідно і вимоги найвищі - крім відмінної профпідготовки, готовність бути на зв'язку 24/7, англійська, зв'язки в даній сфері, і готовність приносити фірмі результати, які будуть виражатися у високих цифрах.