Зарабатываешь больше, чем он? Как не потерять отношения и поддержать партнера: советы психолога

Что чувствуют мужчины

Нарушение идентичности

Для многих мужчин финансовое обеспечение семьи - часть идентичности.

Воспитанные в культуре "мужчина - кормилец", они часто отождествляют свой доход с ценностью. Когда женщина зарабатывает больше, это может вызвать чувство вины, неполноценности или даже стыда", - отмечает эксперт.

Работая с такими запросами у мужчин, она заметила, что те говорят о потере собственной роли. Будто что-то важное меняется и самооценка пошатывается, теряется опора на себя с изменением заработков в паре.

Скрытое соревнование

Даже в самых любящих парах может появиться невидимое напряжение: кто лучше, кто главнее, кто контролирует. Это не о деньгах как цифрах - это о власти, влиянии и самоощущении в паре, говорит Щербий-Шендоган.

"Помню историю клиентки, которая обещала партнеру переехать к нему, когда он сможет ее обеспечить. Но как только он приближался к нужному заработку, она начинала зарабатывать еще больше", - вспоминает Анна.

Она добавляет, что это был способ женщины не вербально отказать мужчине или показать свою ценность над ним.

Страх потерять партнершу

"Успешная, уверенная, финансово самостоятельная женщина может вызвать страх у мужчины: "А что, если она во мне больше не нуждается?" Часто именно этот страх скрывается за агрессией, критикой или отстранением", - отмечает эксперт.

В таком случае важно понять этот страх и проговорить с партнершей.

Что чувствуют женщины

Вина за успех

Гендерная дискриминация заключается в том, что многие женщины выросли с посланиями "не высовывайся", "мужчина должен быть главным". И даже если внешне она лидер, внутри может чувствовать: "Я что-то делаю неправильно", говорит Шендоган-Щербий.

По ее словам, это формирует внутреннюю борьбу между желанием реализовываться и страхом разрушить отношения. Долгое время такие женщины могут прятаться от реализации в домашнем быту, чувствуя, что они несчастны.

Стигма сильной женщины

Женщины могут бояться, что их будут воспринимать как слишком требовательных, доминантных или неженственных. В результате они либо уменьшают себя, либо берут на себя двойную нагрузку: и финансовую, и эмоциональную.

Внутренний конфликт ролей

Быть сильной на работе и мягкой дома - сложный баланс. Женщина может чувствовать, что ее успех меняет динамику в паре, и это порождает вину и усталость от необходимости все время адаптироваться.

"На одной из сессий мы с клиенткой писали ей напоминание на двери: когда она заканчивает работу и выходит из офиса, она больше не руководитель. 30 минут в машине - дополнительное время, чтобы сменить энергию и вернуться домой в роли жены, а не руководителя", - делится идеей психолог.

Все страхи и недоразумения, которые возникают в паре, лучше обсуждать с партнером, а не замалчивать (фото: Freepik)

Как помочь обоим партнерам

Работать с внутренними убеждениями

Мужчине важно осознать: ваша ценность не в деньгах, а в вашем присутствии, поддержке, глубине, ответственности. Деньги - это лишь одна из форм вложения в отношения.

"Если обоим удобнее, что один может сейчас взять на себя функции по семье и быть с детьми, а другой может обеспечивать семью, и всем при этом ок, то это идеальная картинка", - делится специалист.

Женщине важно принять: ваш успех - не преступление и не угроза. Вы имеете право быть видимой, обеспеченной и одновременно любимой.

Говорить об эмоциях, а не о ролях

Вместо диалогов в стиле "кто больше работает" говорите о том, как вы себя чувствуете:

"я иногда боюсь, что не справляюсь с новой динамикой"

"мне сложно, когда, кажется, что я тебя подталкиваю, а тебе ок и так"

Анна вспоминает случай из собственной практики, когда в паре жена долгое время зарабатывала больше, чем муж, и "тянула все на себе". Клиентка не хотела так снова. Позже она дважды ушла в декретный отпуск и вышла из него через четыре года.

Сейчас у женщины стремительный рост, она снова зарабатывает больше, чем муж, но проблем в паре не возникает, потому что раньше они поменялись этими ролями.

Создать общее видение

Пара, где женщина зарабатывает больше - это не неправильная пара. Это пара, которая имеет другое распределение ресурсов. Важно сфокусироваться не на соревновании, а на командной игре.

Пообщайтесь с партнером о том, чего вы хотели бы достичь вместе, как распределять обязанности и ответственность.

Поддержка извне

Иногда эти темы слишком чувствительны, чтобы проговаривать их самостоятельно.

"Семейная терапия помогает научиться смотреть на конфликт как на точку роста. Иногда сложности с принятием не у пары, а только у одного из партнеров. Поэтому может сработать и индивидуальная терапия", - говорит эксперт.