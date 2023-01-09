Не зарабатывает совсем: Дарья Петрожицкая призналась, на какие средства живет в Германии

Известная украинская актриса и звезда сериала "Папік" Дарья Петрожицкая с начала полномасштабной войны потеряла стабильный заработок. Звезда сейчас находится в Германии и рассказала, на какие средства там живет.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
По ее словам, из-за войны она не зарабатывает средства. Тем более Дарья живет в Германии, где работы для украинской актрисы нет, особенно если не знаешь немецкого языка.
Петрожицкая добавила, что ее полностью обеспечивает бойфренд Алексей, с которым они живут вместе. Также она пошутила, что любимый заботится не только о ней, но и двух их котах.
Дарья Петрожицкая рассказала о жизни в Германии (скрин)
Добавим, что Даша и Алексей познакомились в отпуске в Египте в начале 2021 года. Их познакомили общие друзья. Тога молодой человек не узнал в красивой девушке популярной актрисы.
Поклонники звезды рассекретили, что ее бойфренда зовут Алексей Усенко. Он родом из Харькова, но жил в Германии. Любимый на два года младше за звезду.
К тому же, в своих соцсетях девушка не показывает лицо парня.
Дарья Петрожицкая со своим парнем (instagram.com/petrozhitskaya)
Недавно актриса Петрожицкая призналась о проблемах со здоровьем. Она заявила, что уже дважды попадала в больницу.
Также она рассказала о покупке собственной квартиры в Киеве.