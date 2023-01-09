Не зарабатывает совсем: Дарья Петрожицкая призналась, на какие средства живет в Германии

Как актриса сейчас зарабатывает

По ее словам, из-за войны она не зарабатывает средства. Тем более Дарья живет в Германии, где работы для украинской актрисы нет, особенно если не знаешь немецкого языка.

Петрожицкая добавила, что ее полностью обеспечивает бойфренд Алексей, с которым они живут вместе. Также она пошутила, что любимый заботится не только о ней, но и двух их котах.

Дарья Петрожицкая рассказала о жизни в Германии (скрин)

Добавим, что Даша и Алексей познакомились в отпуске в Египте в начале 2021 года. Их познакомили общие друзья. Тога молодой человек не узнал в красивой девушке популярной актрисы.

Поклонники звезды рассекретили, что ее бойфренда зовут Алексей Усенко. Он родом из Харькова, но жил в Германии. Любимый на два года младше за звезду.

К тому же, в своих соцсетях девушка не показывает лицо парня.

Дарья Петрожицкая со своим парнем (instagram.com/petrozhitskaya)