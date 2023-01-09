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Не зарабатывает совсем: Дарья Петрожицкая призналась, на какие средства живет в Германии

Дарья Петрожицкая рассказала, зарабатывает ли во время войны (instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская актриса и звезда сериала "Папік" Дарья Петрожицкая с начала полномасштабной войны потеряла стабильный заработок. Звезда сейчас находится в Германии и рассказала, на какие средства там живет.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Как актриса сейчас зарабатывает

По ее словам, из-за войны она не зарабатывает средства. Тем более Дарья живет в Германии, где работы для украинской актрисы нет, особенно если не знаешь немецкого языка.

Петрожицкая добавила, что ее полностью обеспечивает бойфренд Алексей, с которым они живут вместе. Также она пошутила, что любимый заботится не только о ней, но и двух их котах.

Дарья Петрожицкая рассказала о жизни в Германии (скрин)

Добавим, что Даша и Алексей познакомились в отпуске в Египте в начале 2021 года. Их познакомили общие друзья. Тога молодой человек не узнал в красивой девушке популярной актрисы.

Поклонники звезды рассекретили, что ее бойфренда зовут Алексей Усенко. Он родом из Харькова, но жил в Германии. Любимый на два года младше за звезду.

К тому же, в своих соцсетях девушка не показывает лицо парня.

Дарья Петрожицкая со своим парнем (instagram.com/petrozhitskaya)

Недавно актриса Петрожицкая призналась о проблемах со здоровьем. Она заявила, что уже дважды попадала в больницу.

Также она рассказала о покупке собственной квартиры в Киеве.

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актрисаДар'я Петрожицька