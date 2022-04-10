Як зареєструватися на мультипредметний тест ЗНО до 19 квітня: інструкція

Випускникам шкіл, учням ліцеїв та гімназій, студентам коледжів та майбутнім абітурієнтам з окупованих територій потрібно заповнити реєстраційні картки.

Якщо у вас вже є сертифікат учасника ЗНО, то потрібно зайти на свою інформаційну сторінку (номер і пін-код для входу - на сертифікаті). Там ви отримаєте всю інформацію для подальших дій.

Якщо сертифіката немає - чекайте повідомлення від УЦОЯО про те, як отримати номер і пін-код для входу на свою інформаційну сторінку.

Учасників просять утриматися від повторного формування карток. А також в УЦОЯО розповіли, хто є потенційним учасником вступних тестів до закладів вищої освіти:

Ті, хто заповнив реєстраційну картку

Ті, хто зібрав пакет реєстраційних документів, віддали його керівникам закладів освіти

Ті, хто самостійно зібрав реєстраційні документи та відправив в один з регіональних центрів оцінювання якості освіти

Якщо сертифіката учасника ЗНО немає

Якщо ви раніше не зареєструвалися для участі у ЗНО і не створювали реєстраційну картку, то ви встигнете це зробити до 19 квітня.

Переходити за цим посиланням і внесіть уважно всі необхідні дані:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження, серія (за наявності), номер паспортного документа

Номер мобільного телефону

Всі дані дуже важливі не тільки для участі в тестуванні, але і для подачі документів на вступ.

Хоча у 2022 році скасували підсумкову атестацію, у реєстраційній картці є поля для вибору предметів ЗНО/ДПА – їх теж потрібно заповнити.

Якщо є така можливість, роздрукуйте свою реєстраційну картку і заповніть від руки заяву про участь у тестуванні, додайте копію паспортного документа, при необхідності – медичну виписку про необхідність створити для вас спеціальні умови для проходження тесту, і передайте керівнику закладу освіти, де проходите зараз навчання.

Якщо такої можливості зараз немає, то в УЦОЯО стверджують, що достатньо сформувати реєстраційну картку.

Після реєстрації повинна надійти інформація від УЦОЯО про те, як дізнатися номер і пін-код для входу на особисту сторінку з актуальною інформацією.

Якщо немає можливості скористатися засобами поштового зв'язку, документи можна надіслати на електронну адресу Вінницького РЦОЯО vintest@vn.testportal.gov.ua.

У темі листа вкажіть: Прізвище_реєстраційні документи.

Якщо у вас є сертифікати за 2019-2021 рік і ви плануєте з ними вступати в цьому році – сформуйте реєстраційну картку і до 19 квітня відправте комплект документів у Вінницький РЦОЯО. Механізм вступу для таких абітурієнтів ще знаходиться в обробці.

Відмовитися від проходження тестування можна буде на своїй інформаційній сторінці – у травні 2022 року.

Також в УЦОЯО рекомендують вступникам з окупованих територій сформувати, по можливості, реєстраційну картку. У відомстві підкреслюють, що безпека дітей – в першу чергу. Також картку можуть заповнити родичі або друзі.

Підтвердження про проходження спрощеного ЗНО

У травні зареєстровані для участі для проходження тесту, повинні будуть підтвердити своє бажання скласти мультипредметний тест - на своїй інформаційній сторінці. А також повідомити організаторам про те, де і в якому регіоні вступник буде перебувати в липні, під час проходження тесту.