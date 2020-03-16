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Як не заразитися коронавірусом: з'явилися нові рекомендації

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 22:00
Як не заразитися коронавірусом: з'явилися нові рекомендації
З'явилися нові рекомендації профилактиики коронавіруса (колаж РБК-Україна)

Блогер Олена Міро дала поради, як уникнути зараження коронавірусом

Коронавірус в Україні і світі поширюється швидкими темпами. Жертвами COVID-19 вже стали тисячі людей. Тим часом МОЗ і ВООЗ дають рекомендації, як убезпечити себе від цієї страшної хвороби.

Також кожен день своїми порадами діляться відомі лікарі, зірки і блогери. Так, одна з найпопулярніших блогерів Олена Міро у своїй публікації зазначає, що при боротьбі та профілактиці коронавірусу, головне - "адекватно оцінювати те, що відбувається".

"Коронавірус - це головна на сьогодні проблема, що постала перед людством. Адекватна поведінка у зв'язку з цією загрозою полягає в тому, щоб не заразитися самим, дотримуючись елементарних заходів безпеки, і не заразити оточуючих, якщо ви раптом все-таки захворіли", - пише вона і дає свій список рекомендацій того, як убезпечити себе від COVID-19.

  • Після кожного відвідування громадського місця - душ. Приходьте додому - не лінуйтеся, мийтеся;
  • Руки мити кожні дві години. В крайньому випадку, просто обробити їх антисептиком;
  • Лице не чіпати ні за яких обставин;
  • Не палити з брудними руками. Намагайтеся також не їсти цукерки;
  • Самі брудні речі на світі - це не унітаз, а ваш смартфон і пістолет колонки на бензозаправці. Відповідно, на заправці не хапайте нічого без рукавичок, а смартфон обробляйте серветками і антисептиком раз в годину-дві і коли повернулися додому;
  • Крім брудних рук та обличчя, ворота будь-якої респіраторної інфекції - слизові носа і рота. Кожні дві години промивайте ніс Аквафором і полощіть рот яким-небудь Лістерином (щоб без спирту).

Ці прості заходи, впевнена блогер, вбережуть "не тільки від сезонних соплів, але з великою ймовірністю і від коронавіруса".

Нагадаємо, раніше відомий лікар розповів, як протистояти коронавірусу з допомогою фруктів і овочів.

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