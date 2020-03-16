Как не заразиться коронавирусом: появились новые рекомендации

Появились новые рекомендации профилактиики коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Блогер Лена Миро дала советы, как избежать заражения коронавирусом

Коронавирус в Украине и мире распространяется быстрыми темпами. Жертвами COVID-19 уже стали тысячи людей. Тем временем Минздрав и ВООЗ дают рекомендации, как обезопасить себя от этой страшной болезни.

Также каждый день своими советами делятся известные врачи, звезды и блогеры. Так, одна из самых популярных блогеров Лена Миро в своей публикации отмечает, что при борьбе и профилактике коронавируса, главное - "адекватно оценивать происходящее".

"Коронавирус - это главная на сегодня проблема, вставшая перед человечеством. Адекватное поведение в связи с этой угрозой заключается в том, чтобы не заразиться самим, соблюдая элементарные меры предосторожности, и не заразить окружающих, если вы вдруг все-таки заболели", - пишет она и дает свой список рекомендаций того, как обезопасить себя от COVID-19.

После каждого посещения общественного места - душ. Приходите домой - не ленитесь, мойтесь;

Руки мыть каждые два часа. В крайнем случае, просто обработать их антисептиком;

Лицо не трогать ни при каких обстоятельствах;

Не курить грязными руками. Старайтесь также не есть конфеты;

Самые грязные вещи на свете - это не унитаз, а ваш смартфон и пистолет колонки на бензозаправке. Соответственно, на заправке не хватайте ничего без перчаток, а смартфон обрабатывайте салфетками и антисептиком раз в час-два и когда вернулись домой;

Кроме грязных рук и лица, ворота любой респираторной инфекции - слизистые носа и рта. Каждые два часа промывайте нос Аквафором и полоскайте рот каким-нибудь Листерином (чтобы без спирта).

Эти просты меры, уверена блогер, уберегут "не только от сезонных соплей, но с большой вероятностью и от коронавируса".

Напомним, ранее известный врач рассказал, как противостоять коронавирусу с помощью фруктов и овощей.