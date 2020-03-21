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Заражені вже мільйони: Комаровський зробив тривожну заяву про коронавірус

STYLERКоронавірус    21.03.2020 - 07:49
Заражені вже мільйони: Комаровський зробив тривожну заяву про коронавірус
Євген Комаровський (Фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський висловився про епідемію коронавіруса і дав поради, як убезпечити себе від зараження

Коронавірус в Україні діагностували вже у 41 людини, і в трьох випадках хвороба призвела до летального результату. Наразі у світі було підтверджено понад 240 тисяч випадків інфікування COVID-19, однак лікар Євген Комаровський не виключає, що насправді на планеті можуть бути заражені вже 2,8 мільйонів.

Відомий педіатр записав нове відео, на якому відповів на найпопулярніші питання про небезпечну хворобу і про ефективні заходи профілактики.

Також Комаровський висловився про епідемію - доктор упевнений, що вона не припиниться навіть після того, як коронавірусом захворіють до 80% населення Землі.

Так, більшість епідеміологів вважає, що перестати хвилюватися можна буде тільки після того, як протягом 28 днів не буде виявлено нових випадків захворювання, зазначив він.

Говорячи про способи убезпечити себе від зараження, лікар вищої категорії закликав до повного дотримання карантинних обмежень та мінімізувати виходи на вулицю зі своїх домівок.

У разі наявності симптомів COVID-19 - які схожі із грипом та ГРВІ - дуже важливо не бігти в лікарню, але зателефонувати до лікарів та розповісти про свої підозри. А вже після цього дотримуватися порад і настанов фахівців.

"Це найважливіше зараз, запам'ятайте! Категорично не виходити з хати. Боронь боже, якщо якесь нездужання - пертися до лікарні або поліклініки, щоб вам зробили якийсь тест або вас послухав лікар. Борони боже! Ми просто завалимо поліклініки і будемо там ходити і обмінюватися коронавірусами! Сидіти вдома! Нікуди не виходити! Будь-які прояви ГВРІ - найсуворіша самоізоляція. Це найважливіше, що ви повинні для себе зрозуміти" - емоційно звернувся він до українців.

Комаровський також закликав:

  • провітрювати приміщення, в якому ви самоізолювалися
  • в жодному разі не припиняти лікування від гіпертонії
  • уникати куріння вейпів
  • не відмовлятися від застосування ібупрофену до офіційного підтвердження його неефективності.

Відео: Комаровський висловився про епідемію коронавіруса

Як повідомлялося, раніше лікар Євген Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину.

Також ми писали про те, що Комаровський розкрив деталі про підвиди коронавіруса і дав поради.

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