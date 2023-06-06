Заражение воды и гибель всего живого. Экологи дали печальный прогноз о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Какие последствия могут быть для экосистемы, рассказал старший сотрудник университета Евгений Коржов в комментарии для " Суспільне ".

Заражение воды и затопление сел

По словам ученого, площадь затопления в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС составит около 100 квадратных километров - от Новой Каховки до Кизомиса.

"По предварительным расчетам максимальный уровень воды поднимется на 1,6 метра в верхних частях низовья Днепра (Новая Каховка, Днепряны, до поселка Львовского). Ниже уровень будет подниматься до метра высоты от нынешнего, далее будет от полуметра до 0,3 в районе Кизомиса", - рассказал Коржов.

Он добавил, что для низовья Днепра ситуация не так опасна - поднятие уровня воды будет кратковременным, не более недели.

"И какие последствия: вода из Каховского водохранилища промоет все низинные участки прибережных полос низовья Днепра и потечет себе дальше", - прогнозирует ученый.

Намного хуже последствия будут для экологии региона - из-за осушения водохранилища.

"Осушение именно Каховского водохранилища, обнажение многолетних иловых накоплений и всей флоры, находящейся там фауны приведет к заражению воды, падению уровня Каховского водохранилища ниже отметки 12,7 метра Балтийской системы. И это будет влиять на работу атомной электростанции", - добавил Коржов.

Национальный парк будет уничтожен

Эколог Александр Соколенко в комментарии для ТСН сообщил, что выводы пока можно делать только предварительные, так как всех масштабов катастрофы мы пока не знаем.

"Думаю, что больше всего пострадает Национальный Нижнеднепровский природный парк, расположенный ниже Каховки. Эта дельта Днепра – чрезвычайно ценная природная территория. Поэтому в 2015 году там был создан Национальный природный парк. Очевидно, все что там есть, будет смыто водой. А это многочисленные острова, проливы, заливы, луга, заболоченные участки возле Днепра. Все это попадает в зону волны от ГЭС. Думаю, что Национальный парк пострадает больше всего", - считает Соколенко.

Он добавил, что сейчас трудно сказать, сколько потребуется лет для восстановления флоры и фауны региона.

"Последствия будут очень существенными. Это огромные объемы воды, которые сейчас неконтролируемо вытекают из разрушенной плотины водохранилища. На восстановление системы потребуются годы", - считает эколог.

Водой из Днепра пользоваться нельзя

"При подрыве гидротехнических сооружений использовалась взрывчатка. Какая именно – мы не знаем. Но обычно она токсична. Уровень токсичности может быть разным. Сейчас пока идет волна, эту воду пить нельзя. Даже нельзя подходить к Днепру. Там могут быть разные взрывные предметы, которые не сдетонировали при подрыве дамбы, но могут взорваться, когда плывут по воде. Пока идет волна, то не стоит пользоваться водой для питья, опасно купаться и даже подходить к берегу", - объясняет Соколенко.

Он отмечает, что вода в Днепре очистится и это произойдет довольно быстро. Но определенное время она идеальной не будет. На дне водохранилища много лет накапливались иловые отложения. Сейчас весь этот ил и все, что было на дне - будет смываться вниз по Днепру.

Будут последствия и для сельского хозяйства, так как Каховское водохранилище обеспечивало орошение значительной территории Херсонской области и Крыма. Сельское хозяйство без этого водохранилища обречено на упадок, а Крым просто останется без питьевой воды.