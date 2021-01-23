Про зараження COVID-19 може розповісти шкіра: які симптоми

Дерматологи назвали симптоми коронавірусу на шкірі (колаж: РБК-Україна)

Про зараження на коронавірус може сигналізувати певний висип на шкірі, який, згідно з дослідженнями британських дерматологів, є більш передбачуваним симптомом при зараженні, ніж лихоманка і кашель, особливо у дітей.

За даними Британської асоціації дерматологів, іншими попереджувальними ознаками інфекції є сухість на губах і специфічні висипання на руках і ногах по типу обмороження. Про це пише Express.

"Ми виявили, що у кожної шостої дитини висип з'являється без будь-яких інших класичних симптомів. У більшості випадків висипання, пов'язані з COVID-19, тривають кілька тижнів і в кінцевому підсумку зникають. В деяких випадках можуть знадобитися призначені ліки, якщо висип дуже свербить", - зазначає дерматолог-консультант Веронік Батай.

Які симптоми коронавірусу проявляються на шкірі

Висип на шкірі

Дослідники з'ясували, що у деяких пацієнтів з COVID-19 з'явився висип на шкірі, що нагадує кропив'янку. Цей найпоширеніший тип висипу, пов'язаний з коронавірусом, може сильно свербіти.

Симптом проявляється у вигляді кропив'янки або пухирів, які раптово з'явилися на шкірі, та можуть з'являтися і зникати протягом декількох годин.

У деяких пацієнтів з коронавірусом також з'являлася висип, схожий на вітрянку, яка може відчуватися наче "пітниця".

Сухі губи

У разі коронавірусної хвороби у людини можуть хворіти губи.

Деякі пацієнти скаржилися на незвично сухі губи, які іноді лущаться, хоча зазвичай це розвивається ближче до кінця інфекції.

Висип у вигляді "обмороження" на пальцях ніг

Найбільш специфічний тип шкірного висипу у пацієнтів з COVID-19 розвивається на пальцях рук і ніг.

Він викликає червоні або коричневі шишки (опришки) на пальцях рук або ніг, і вони можуть сильно боліти.

В результаті такої висипки верхній шар шкіри може відшаруватися, хоча зазвичай він не викликає свербіння.

Раніше повідомлялося, що у дітей виявили симптом COVID-19, який можна сплутати іншою хворобою.

Нагадаємо, що нещодавно вчені зробили заяву про COVID і вакцини та пояснили, чи зможуть захистити антитіла від повторного зараження.