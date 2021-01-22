Чи захистять антитіла від повторного зараження: вчені зробили заяву про COVID і вакцини

Вчені розповіли про антитіла та повторне зараження на коронавірус (колаж РБК-Україна)

Дослідження підтвердили повторні випадки зараження на COVID-19 у деяких пацієнтів після одужання, організм яких виробляв імунні молекули, що називають антитілами. Однак їх захисту виявилося недостатньо для мутованого коронавірусу.

Вчені висловлюють побоювання, що вакцини від COVID можуть втратити ефективність проти нових вірусних варіантів. Про це пише Nature.

Автори дослідження виявили, що варіанти коронавірусу, вперше виявлені у Великій Британії та Південній Африці, несуть мутації, які можуть послабити дію деяких антитіл NTD.

Повідомляється, що Мішель Нуссенцвейг з Університету Рокфеллера у Нью-Йорку (США) з колегами проаналізували кров 20 добровольців, які отримали дві дози вакцини, розробленої Moderna і Pfizer. Через 3-14 тижнів після другого уколу учасники дослідження виробили кілька типів антитіл, у тому числі ті, які можуть блокувати зараження SARS-CoV-2 клітин. Деякі з цих нейтралізуючих антитіл були настільки ж ефективні проти вірусів, що несуть певні мутації в спайковому білку, як і проти широко поширених форм вірусу. Але інші - лише на третину ефективніше при блокуванні мутованих варіантів.

Перед цим китайські вчені з'ясували, що наявність антитіл не може гарантовано захищати від повторного зараження COVID-19. Це підтвердило дослідження серед 273 пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, деякі з яких повторно заразилися через новий варіант вірусу SARS-CoV-2 з відмінною від попередньої генетичною структурою.

Як йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі National Science Review, період між одужанням і повторним зараженням становив 19-57 діб.

Зазначається, що причиною цього явища є недолік Т-клітинної відповіді на патоген, а саме захворювання не завжди проходило легше, ніж при первинному зараженні.

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