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Все для безопасности: что запрещено делать участникам НМТ после получения приглашения

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Среда 24 мая 2023 10:48
Все для безопасности: что запрещено делать участникам НМТ после получения приглашения Участники НМТ призывают не рассказывать о местах тестирования (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине совсем скоро выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест. Кроме подготовки к экзамену участников просят позаботиться о собственной безопасности.

Об этом сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Когда участники получат приглашение

Приглашения участники получат 25-26 мая через свой персональный кабинет.

В приглашении будет указана точная дата прохождения тестирования и адрес экзаменационного центра, где участник примет участие в НМТ.

Чего нельзя делать

Украинский центр оценивания качества образования накануне рассылки приглашений на тестирование призывает поступающих публично не разглашать дату и место проведения оценивания.

В частности, отмечают на необходимости сохранения информационной тишины исключительно из соображений безопасности организации тестирования.

"Упорно рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех его участников", - отмечают в УЦОКО.

Основная сессия тестирования состоится в период с 5 по 23 июня. Официальные результаты тестирования участники узнают до 28 июня в своем персональном кабинете.

В течение 5-12 июня продлится дополнительный период регистрации, во время которого смогут зарегистрироваться те, кто:

  • регистрировался в основной период регистрации, но которым было отказано в регистрации для участия в НМТ;
  • не смог по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации;
  • по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах.

Раньше мы сообщали, сколько баллов минимально нужно набрать во время НМТ по каждому предмету.

Также мы писали, как составить НМТ 2023 за границей.

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