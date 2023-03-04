Запустил себя, разжирел: как выглядит Артем Милевский сегодня (фото)

Артема сложно узнать

38-летний Милевский засветился на матче Динамо - Ингулец, который проходил днем 4 марта и закончился победой бело-синих со счетом 2:1.

На кадре, который гуляет по сети, Милевский в очках, шапке, с седой бородой. Заметно, что он набрал в весе. Рядом с ним его бессменный друг, скандальный футболист Александр Алиев.

Артём Милевский справа (скриншот)

"Милевский - тот, на которого мы хотели быть похожими, когда играли в футбол. Он ассоциировался с успехом, легким подходом к жизни, постоянными гульками и звездностью. Чувака, который первым начал носить бороду в нашей футбольной команде, в шутку называли "Миля". Что же с тобой произошло", - пишут блоггеры в Twitter.

По информации спортивного журналиста Сергея Болотникова, экс-форвард сборной Украины и Динамо сейчас находится в столице Украины, его психологически подкосила война, он ничего не хочет.

"Забросил свой канал (YouTube-канал Миля. - Ред.), волонтерить не хочет, играть за ветеранов не хочет, учиться на тренера или менеджера тоже не хочет... У него, на мой взгляд, профессиональная депрессия. Он не может найти себя, не знает, что делать", - рассказал журналист.

Что известно о Милевском

Артем Милевский - бывший украинский футболист белорусского происхождения, нападающий. Рекордсмен по количеству выступлений за сборную Украины. Серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2006 года. Лучший бомбардир чемпионата Украины 2009/2010. Мастер спорта Украины международного класса (2005). Кавалер Ордена "За мужество" ІІІ степени.

Играл за "Динамо" Киев с 2002 по 2013 годы. Был в составе сборной Украины в 2006-2012 годах Последняя команда, за которую выступал Артем - закарпатский "Минай".

Так Милевский выглядел на футбольном поле (фото: Википедия)

А так - еще три года назад (скриншот: YouTube/Миля)