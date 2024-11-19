Запуск крупнейшей в мире ракеты Starship: где и когда смотреть онлайн

Двухступенчатая многоразовая ракета Starship - самая крупная и мощная из когда-либо созданных. Она состоит из верхней ступени Starship и ускорителя Super Heavy. Запуск под названием Integrated Flight Test-6 (IFT-6) запланирован в 30-минутный промежуток времени, которое открывается в 17:00 по восточному времени (EST) (00:00 по Киеву).

Это будет второй запуск Starship за последние два месяца. Предыдущий, IFT-5, успешно состоялся 13 октября. Сегодняшний запуск будет аналогичен предыдущему: ускоритель Super Heavy попытаются вернуть и поймать с помощью "палочек" стартовой башни, а верхняя ступень Starship завершит контролируемую посадку в Индийском океане.

Сегодняшний запуск включает новые задачи: повторное включение двигателя Raptor в космосе, испытания теплозащитных покрытий и маневров для входа в атмосферу и снижения в Индийском океане. Ракета, высотой около 122 метров и диаметром 9 метров, была собрана на площадке Starbase на прошлой неделе.

Starship считается ключевым элементом программы Artemis NASA. В рамках контракта 2021 года SpaceX выбрали лунным посадочным модулем для миссии Artemis 3, которая в 2025 году должна доставить астронавтов на Луну впервые с окончания программы Apollo в 1972 году.

Когда и где можно посмотреть запуск ракеты

Прямая трансляция начнется за полчаса до открытия окна запуска, примерно в 16:30 по восточному времени (23:30 по Киеву).

Официальный стрим SpaceX можно будет увидеть через аккаунт компании в X (ранее Twitter), а также на YouTube-канале VideoFromSpace и на главной странице Space.com.