Заборони не для всіх: як в Києві бари дотримуються карантину

В Україні з 8 січня стартувало посилення карантину, яке попередньо триватиме до 24 січня. В цей час заборонена робота барів і ресторанів, їм дозволено тільки працювати на доставку і на винос. Але, як виявилося, у Києві на Подолі деякі заклади все ж знайшли методи обійти заборони і продовжують працювати підпільно.

Як повідомляють журналісти видання "Сегодня", увечері 9 січня в декількох кварталах від Контрактової площі їм вдалося забронювати столик у закладі за попереднім дзвінком. Найцікавіше, що в барі люди вже займали свої місця.

Також журналісти з особистих джерел вони дізнаються, що неподалік, незважаючи на заборону, працює ще один заклад, фасад якого світиться яскравими вогнями, а з дверей виходить захміліла компанія. Але поки співробітники ЗМІ шукають зручне місце для зйомок, світло раптово гасне, а з бокових дверей починають виходити люди. Відзначається, що бари пильно стежать за журналістами і як тільки помічають щось підозріле, світло в закладі вимикають, а двері зачиняються.

"А цей невідомий чоловік – з кухлем в руках – не зводить з нас очей. З цього моменту у закладу ніякої суєти. Схоже, нас помітили", – розповіла журналістка.

На вулиці великій Васильківській у деяких кафе локдауном і не пахне.

"Побачене вражає: десятки людей в невеликому підвальному приміщенні. Знаходимо місце в кутку, подалі від натовпу. Ми тут – білі ворони. Мало того, що в масках, так ще й чай замовили", – розповідають журналісти.

Наголошується, що поліція не в силах нічого зробити. Коли вона приїжджає в закладі зсередини зачиняють двері і нікого не пускають.

"Якщо приміщення, в якому порушуються карантинні правила, зачинене, то поліція без рішення суду не має права силою зайти в таке приміщення", – розповідає адвокат Микола Халула.

Як ми раніше писали, ціни на курорті в Буковелі в розпал карантину шокують.