Мені заборонили спілкуватися з людьми: міністр Милованов зробив дивну заяву

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що не буде спілкуватися з журналістами, так як йому це заборонили лікарі. Про це він сказав на прес-конференції у вівторок.

Як повідомляє видання "Українські Новини", Тимофій Милованов повідомив, що не може спілкуватися з журналістами поза прес-конференцію, так як у нього відсутній імунітет після операції.

"Я вихідні провів у лікарні, де мені зробили операцію в приватній клініці...У мене зараз нульовий імунітет, тому я прошу вибачення, що не зможу відповісти на запитання після цього, мені заборонили спілкуватися з людьми", - повідомив український міністр.

Однак Милованов не став уточнювати, яку саме він переніс операцію.

Він зазначив, що медсестри в лікарнях повинні працювати з пацієнтами всі 24 години після операції, так як при передачі зміни медсестер передається неточна інформація.

"Важливо, щоб та сама людина доглядала, особливо після операції перші 24 години. Дослідження показують, що більшість медичних помилок, які призводять до смерті, відбуваються в післяопераційний період, у перші 24 години, або 72. Через те, що неточно передається інформація при зміні медсестер – вкололи той антибіотик, витримали годину. Так от, потрібно, щоб людина була 24 години, але це заборонено. За законодавством жінка не може працювати в ніч 24 години, добу не може. У нас є сучасна клініка, але трудові відносини там нелегальні. Тому медсестра, якщо я помру, і моя сім'я подасть в суд, незахищена, тому що вона вночі працювала зі мною нелегально", - сказав міністр.