Фото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадри

"Фанати совка часто не вірять тому факту, що в пізньому СРСР на прилавках не було практично нічого, крім балонів з соком... До речі, склад ось цього радянського балонного "соку" був далекий від натурального - наприклад, березовий сік був сильно розбавлений підсахареною водою з додаванням лимонної кислоти", - пише Мирович.

За словами блогера, у вісімдесяті роки все більше і більше коштів йшло на війну в Афганістані, і в магазинах зникло нормальне м'ясо. Час від часу його завозили, але щоб його отримати, потрібно було відстояти гігантську чергу.

Звичайно ж найкращі шматки м'яса йшли "з-під прилавка" численним знайомим продавців.

"У ті роки в СРСР навіть ходив популярний анекдот: "комунізм у нас настане тоді, коли у кожної радянської людини буде свій знайомий продавець в м'ясному відділі", - розповідає блогер.

А ось всі інші, "прості смертні" були змушені стояти в чергах за кістками. Особливо ж дефіцитними були кури. Наприклад, заморожені в пізньому СРСР було вкрай складно купити.

Промислові товари також були в дефіциті. Дістати непросто було навіть пару взуття, яка б підійшла за розміром.

Дивіться нижче ще кілька фото "радянського" достатку:

Всі фото: mirovich.media