В забороненому місці перебігала дорогу і впала на тротуарі: у Харкові у горе-матері забрали дитину

У Харкові в 36-річної жінки, яка із донькою на руках перебігала дорогу в забороненому місці, забрали 1-річну дитину.
Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.
Так, за даними правоохоронців, жінка перебуває на обліку служби у справах дітей та притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.
За місцем мешкання жінки прибули інспектор сектору ювенальної превенції Харківського РУП № 2, директорка служби у справах дітей та медичні працівники та виявили на тілі малечі тілесні ушкодження, отримані нею ймовірно в наслідок падіння.
Тому поліцейські забрали дівчинку та передали до дитячого відділення харківської міської лікарні № 4.
У поліції встановлюють обставини події.
У Харкові в горе-матері поліція забрала дитину (hk.npu.gov.ua)
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