ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Харкові п'яна горе-мати перетинала жваву дорогу та впала з дитиною на тротуар (відео)

Новость на русском →
Харків, Вівторок 09 листопада 2021 18:38
У Харкові п'яна горе-мати перетинала жваву дорогу та впала з дитиною на тротуар (відео) У Харкові нетвереза жінка з дитиною перетинала дорогу з жвавим рухом (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові нетвереза мати із маленькою дитиною на руках перетинала дорогу з жвавим рухом, порушуючи ПДР. А потім на узбіччі вона впала, зачепившись за бордюр.

Відео опублікували в Telegram-каналі "ТРУХА".

Так, інцидент стався на вулиці Академіка Павлова.

На відео видно, як "яжемати" впала з дитиною. Зокрема, її не бентежив потік машин і відсутність пішохідного переходу. А на зауваження водіїв жінка скандалила та показувала не припустимі знаки.

Окрім того, в кінці відео дитина полетіла на землю спиною і головою.

Обережно! Відео містить жорстокі кадри.

У коментарях користувачі висловлюють сподівання, що відповідні служби відреагують на поведінку горе-матері.

  • Потрібно забрати дитину, поки не зіпсувала дівчинці життя;
  • Соціальні служби й поліція негайно зверніть увагу;
  • Дитину шкода;
  • Заберіть в неї дитину. Де соціальні служби?;
  • Який жах! Добре, що дитина була в шапці й удар був м'якший;
  • А до пішохідного вона не могла дійти.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чергова "яжемати" вирішила перевірити себе на безсмертя.

Також нещодавно ми писали, що в Одесі на жвавій смузі для руху автівки помітили жінку на електросамокаті, яка їхала на ньому з двома дітьми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків мать
LITE
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату