У заповіднику під Одесою загинули майже 2 мільйони сонечок: що сталося (фото)

Як розповів еколог, сотні тисяч сонечок, які долетіли через Тузлівські лимани до суші, оселилися на піщаному пересипу, луках і степових ділянках нацпарку і навіть в очереті. Вони мігрували через лимани в пошуках основної їжі – попелиць.

За його словами, цих жуків поважають люди, які займаються сільським господарством, адже личинки сонечок і дорослі особини активно поїдають попелиць та інших шкідливих комах.

Фото: на Тузлівських лиманах загинули сонечка (facebook.com/rusevivan)

Зокрема, зимують дорослі жуки в захищених місцях поблизу дикої природи, де вони харчуються і розмножуються. Навесні перш ніж почати відкладати яйця, починають харчуватися попелицями. Коли їх стає мало, сонечка змушені мігрувати в пошуках їжі. Тоді можна побачити величезні скупчення комах, які починають кусати все, що трапляється на їхньому шляху, запевнив еколог.

"У сезон від одного до трьох місяців (навесні і рано влітку) самка відкладає від 200 до 1000 яєць. Яйця порівняно великих розмірів (довжиною 0,8—1,2 мм), зазвичай відкладаються поблизу видобутку, невеликими купками (від 25 до 85 штук) в захищених місцях на листках або гілочках. Личинка з одного міліметра за 10-30 днів виростає до 4-8 мм в довжину, залежно від достатку видобутку — попелиці", – пояснив Русєв.

Фото: на Тузлівських лиманах загинули сонечка (facebook.com/rusevivan)

Також еколог додав, що дорослі сонечка за життя з’їдає приблизно кілька тисяч попелиць.

Після буревіїв та зливи на узбережжі Тузлівських лиманів працівники Нацпарку нарахували майже 2 мільйони загиблих сонечок. За словами Івана Русєва, вони стають їжею для інших тварин, особливо для бокоплавів, яких в солоних лиманах безліч.

У коментарях користувачі зазначають, що раніше їх спеціально розводили у великій кількості та літаками розсипали над полями. Це був спеціальний біологічний метод боротьби зі шкідниками.