Український підліток влаштував криваву бійню "заради забави": вирішив вбити всю родину

Під Івано-Франківськом підліток убив дідуся і поранив бабусю (колаж РБК-Україна)

15-річний хлопець "відзвітував" про страшний злочин в мережі

На Прикарпатті підліток вирішив вбити свою сім'ю і напав з молотком і ножем на дідуся і бабусю. Після дикого злочину 15-річний хлопець подзвонив у поліцію і зізнався у скоєному.

Від отриманих численних ножових поранень 73-річний пенсіонер загинув на місці, а 69-річну жінку з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували - зараз вона в реанімації. Про це передали в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці затримали підозрюваного хлопця - мешканця села Бабче Богородчанського району - в порядку ст. 208 КПК України.

Були розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) та за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК. Триває досудове розслідування.

У ході слідчих дій правоохоронці з'ясували, що вночі 1 вересня підліток напав на рідних, коли вони спали. Біля будинку в траві знайшли знаряддя вбивства - ніж зі слідами крові.

Хлопець не заперечував своєї провини, але не міг пояснити, чому пішов на страшний злочин.

При цьому 3 вересня на Telegram-каналі Департаменту карного розшуку Нацполіції уточнили, що 15-річний онук після розправи з дідусем і бабусею "відзвітував" в мережі про бійню і навіть опублікував фото.

У Telegram-каналі він підписав знімки так: "Дабл кілл готовий. Почав з баби з дідом, ще 7".

Зазначається, що підліток захотів вбити всю свою сім'ю заради "забави" та "інтересу", бо жити йому було "сумно".

Правоохоронці встановили, що майбутній вбивця самостійно відшукував Telegram-канали та групи в соціальних мережах зі спрямованістю на насильство і вбивства, підписувався на них і "вчився". Потім він самостійно створив такий канал.

Зараз тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення адміністраторів груп та притягнення їх до відповідальності. Психічний стан вбивці перевірять у ході проведення досудового розслідування.

На Прикарпатті підліток убив дідуся і поранив бабусю (Фото: if.npu.gov.ua / t.me/dkr_npu)

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