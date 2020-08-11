Під Запоріжжям над бандою моторошних шкуродерів люди влаштували самосуд (відео)

Під Запоріжжям покарали шкуродерів (колаж РБК-Україна)

Невідомі підпалили будинок людей, які знущалися над тваринами і знімали відео

Під Запоріжжям люди вирішили самостійно покарати шкуродерівв, які знущалися над тваринами і викладали відео в мережу. У Вільнянському районі невідомі підпалили будинок і автомобіль групи осіб, які мучили братів наших менших. Річ у тому, що напередодні 24-річну дівчину, яка знімалася у відео порнографічного характеру з тваринами, відпустили.

Про це повідомили на Instagram сторінці "Це Запоріжжя".

"Горить будинок і авто вольнянских шкуродерів. Організатора серйозно побили", - йдеться в повідомленні.

Автор відео рекомендує "утриматися від самосуду та інших незаконних методів впливу".

Зараз вся інформація уточнюється і перевіряється поліцією. Нагадаємо, що сімейна пара знімала на відео вбивство тварин, а 24-річна дівчина була актрисою в цих роликах.

В коментарях українці пишуть, що справедливість взяла гору.

Справедливість взяла гору..

Поліція сама винна в тому, що трапилося, люди були обурені тим, що вбивць тварин відпустили і все що залишалося - це покарати їх самостійно.

Ну, а що ви хотіли? Їх розташування розповіли громадськості і самосуд рано чи пізно було б.

Ось і карма прийшла в гості

Нагадаємо, що в Запорізькій області викрили групу шкуродерів, які знімали порно з тваринами, піддаючи їх болісній смерті. Поліція затримала трьох учасників, які продавали доступ до відео в соцмережі "ВКонтакте" з таким контентом за 50 доларів.

Дівчину, яка вбивала тварин і знімала з ними збочені відео відпустили додому. У даний момент правоохоронці чекають результатів експертиз. Тільки після цього буде обрано запобіжний захід.