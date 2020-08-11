Під Запоріжжям над бандою моторошних шкуродерів люди влаштували самосуд (відео)

Невідомі підпалили будинок людей, які знущалися над тваринами і знімали відео
Під Запоріжжям люди вирішили самостійно покарати шкуродерівв, які знущалися над тваринами і викладали відео в мережу. У Вільнянському районі невідомі підпалили будинок і автомобіль групи осіб, які мучили братів наших менших. Річ у тому, що напередодні 24-річну дівчину, яка знімалася у відео порнографічного характеру з тваринами, відпустили.
Про це повідомили на Instagram сторінці "Це Запоріжжя".
"Горить будинок і авто вольнянских шкуродерів. Організатора серйозно побили", - йдеться в повідомленні.
Автор відео рекомендує "утриматися від самосуду та інших незаконних методів впливу".
Зараз вся інформація уточнюється і перевіряється поліцією. Нагадаємо, що сімейна пара знімала на відео вбивство тварин, а 24-річна дівчина була актрисою в цих роликах.
В коментарях українці пишуть, що справедливість взяла гору.
Нагадаємо, що в Запорізькій області викрили групу шкуродерів, які знімали порно з тваринами, піддаючи їх болісній смерті. Поліція затримала трьох учасників, які продавали доступ до відео в соцмережі "ВКонтакте" з таким контентом за 50 доларів.
Дівчину, яка вбивала тварин і знімала з ними збочені відео відпустили додому. У даний момент правоохоронці чекають результатів експертиз. Тільки після цього буде обрано запобіжний захід.