Під Запоріжжям 14-річний підліток допоміг поліції розкрити вбивство: деталі неймовірної історії

Історія сталася ще в жовтні 2020 року. В поліцейське управління звернулася 26-річна дівчина із заявою про те, що зник її чоловік. Як розповіла дівчина, вона перебуває на військовій службі за контрактом, а її чоловік знаходиться у Владівці. З липня він перестав виходити на зв'язок, і ніхто не знає, де він знаходиться.

Співробітники поліції почали пошуки чоловіка. І в цей час до них звернувся 14-річний Богдан. Він розповів, що під час прогулянки з собакою в лісосмузі знайшов останки людського тіла, які були накриті шифером. Хлопчик зміг показати точне місце своєї знахідки та розповів про всі свої спостереження про життя загиблого.

З'ясувалося, що останнім часом чоловік зловживав алкоголем і почав сильно сваритися з рідними. За даними місцевого видання Actual.Today, чоловік у стані сильного алкогольного сп'яніння в черговий раз сильно посварився з батьками та почав ображати матір і батька. Мати не витримала і задушила сина за допомогою підручних засобів. А потім перевезла тіло до лісосмуги, там його присипала землею і накрила шифером.

Розслідування вже завершено і справу передано до суду. А співробітники поліції відвідали школу, де навчається підліток і нагородили його за сміливість, а також вручили подарунок. Мамі хлопчика подякували за гарне виховання "відповідального громадянина".

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