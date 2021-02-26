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Под Запорожьем 14-летний подросток помог полиции раскрыть убийство: детали невероятной истории

Новина українською → Запорожская область, Пятница 26 февраля 2021 08:12
Под Запорожьем 14-летний подросток помог полиции раскрыть убийство: детали невероятной истории Под Запорожьем 14-летний подросток помог полиции раскрыть убийство (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

14-летний Богдан Возный из села Владовка Запорожской области помог сотрудникам полиции раскрыть особо тяжкое преступление – убийство. Благодаря внимательности мальчика, следователи быстро нашли виновного.

Детали истории рассказали в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области.

История произошла еще в октябре 2020 года. В полицейское управление обратилась 26-летняя девушка с заявлением о том, что исчез ее муж. Как рассказала девушка, она находится на военной службе по контракту, а ее муж находится во Владовке. С июля он перестал выходить на связь, и никто не знает, где он находится.

Сотрудники полиции начали поиски мужчины. И в это время к ним обратился 14-летний Богдан. Он рассказал, что во время прогулки с собакой в лесополосе нашел останки человеческого тела, которые были накрыты шифером. Мальчик смог показать точное место своей находки и рассказал все свои наблюдения о жизни погибшего.

Выяснилось, что в последнее время мужчина злоупотреблял алкоголем и начал сильно ссориться с родными. По данным местного издания Actual.Today, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения в очередной раз сильно повздорил с родителями и начал оскорблять мать и отца. Мать не выдержала и задушила сына с помощью подручных средств. А потом перевезла тело в лесополосу, там его присыпала землей и накрыла шифером.

Расследование уже завершено и дело передано в суд. А сотрудники полиции посетили школу, где учится подросток и наградили его за смелость, а также вручили подарок. Маму мальчика поблагодарили за хорошее воспитание "ответственного гражданина".

Подросток помог полиции раскрыть убийство в Запорожской области

Напомним, ранее мы писали о том, что 9-летний мальчик из Бердянска рисует как Пикассо.

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