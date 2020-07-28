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У Запоріжжі жінка повисла на балконі 9 поверху: відео інциденту

Запоріжжя, Вівторок 28 липня 2020 21:24
У Запоріжжі жінка повисла на балконі 9 поверху: відео інциденту
Багатоповерхівки (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі жінка з якихось незрозумілих причин висіла на балконі 9 поверху

У вівторок, 28 липня, в Запоріжжі очевидці помітили жінку, яка звисала з балкона. При цьому вона трималася за віконну раму. Інцидент стався в Хортицькому районі міста.

Відео події опублікували очевидці з сусіднього будинку. Жінка в буквальному сенсі була на волосині від смерті. На щастя її встигли врятувати і затягнути у квартиру ще до приїзду рятувальників.

У Запоріжжі жінка висіла на балконі багатоповерхівки (відео: YouTube)

Що сталося і чому вона опинилася в такому положенні, не відомо. Очевидці припускають, що жінка могла випадково випасти з балкона, або ж вона хотіла звести рахунки з життям, але її вчасно помітили рідні. У будь-якому випадку добре, що все закінчилося хепі-ендом.

У Запоріжжі жінка висіла на балконі багатоповерхівки (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Києві жінка живцем згоріла на балконі. Жахливий інцидент стався 24 липня в Деснянському районі на Троєщині. За неофіційною версією, пожежа виникла, коли вона готувала їжу.

Рятувальники намагалися допомогти їй вибратися з пожежі, але так і не змогли витягнути її з вогню. Один рятувальник підіймався сходами, а інші пожежники не змогли швидко проникнути у квартиру через гори сміття, яке був всередині.

Раніше під Луганськом п'яний поліцейський викинув з вікна 4 поверху свою дружину. Це сталося після того, як він повернувся додому з кафе і почав бити дружину на очах в однорічної дочки.

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