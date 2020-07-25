Стрілянина в центрі Києва: стало відомо, хто напав на іноземних студентів (відео)

У Києві стріляли в іноземних студентів (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Напад на студентів-іноземців в Києві розслідує поліція

У Києві сталася стрілянина по студентах-іноземцях під час конфлікту з невідомим. В результаті інциденту в Печерському районі на вулиці Коновальця в ніч проти 25 липня двоє постраждалих з незначними пораненнями ніг звернулися за медичною допомогою.

Столичні поліцейські відкрили дві кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Як стало відомо пізніше, стріляли по азербайджанських студентах. За словами голови Об'єднаної діаспори азербайджанців в Україні Хікмета Джавадова, на чотирьох хлопців напали вірмени. Про це передає Parla.az.

"Коли наші студенти повернулися додому, вони побачили машину з вірменським номером у дворі будинку. Бачачи, що азербайджанці звертали на нього увагу, власник машини вступив з ними в суперечку. Після цього до нього приєднався ще один вірменин. У одного з них був пістолет, і він вистрілив. Після цього вірмени втекли з місця події. Ми залишалися на місці до 5 ранку. Ми госпіталізували поранених. Поліція нині шукає злочинців", - заявив він.

Також було опубліковано відео з місця події.

Відео: У Києві стався напад зі стріляниною на студентів з Азербайджану

Другий секретар посольства Азербайджану в Україні Самір Аллахвердієв розповів, що питання перебуває під контролем посольства Азербайджану в Україні

Нагадаємо, що нещодавно у Вірменії "атакували" українське посольство в Єревані й облили борщем - це сталося 15 липня на мітингу після заяв МЗС України у зв'язку з ескалацією ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні.

Як повідомлялося, бойові дії почалися із заяви офіційного Баку про обстріл з артилерійських установок; Єреван же звинуватив противника в спробі прорвати кордон.