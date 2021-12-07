У Запоріжжі біля школи побили трьох дівчаток: "вимагали перевести гроші на карту"

У Запоріжжі компанія підлітків побила трьох дівчаток на спортивному майданчику біля школи. Побиття знімали на відео, яке потім розмістили в Інтернеті.

Відео з побиттям дітей виявили поліцейські під час моніторингу в Інтернеті місцевих пабліків. На кадрах відео компанія дівчат завдає тілесні ушкодження трьом школяркам.

Вони б'ють дівчаток і вимагають переказати гроші на їх банківську карту. Все це відбувається на спортивному майданчику біля однієї зі шкіл міста Запоріжжя.

З'ясувалося, що дані про цей інцидент вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Батьки постраждалих школярок вже звернулися до поліції за фактом побиття дітей у Шевченківському районі.

Постраждалі дівчатка 2005, 2007 і 2008 років народження отримали в результаті інциденту травми.

Їх оправили на судмедекспертизу й у двох лікарі діагностували травми легкої тяжкості, у третьої експертизу ще не закінчили.

Також стало відомо і підлітках, які скоїли побиття. Це чотири дівчинки у віці 15-16 років.

Після опублікування відео в соціальних мережах, поліція перекваліфікувала кримінальне провадження зі статті "Навмисне легке тілесне ушкодження" на статтю "Хуліганство".

Також було відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Вимагання".

Наразі неповнолітнім обирають запобіжний захід. Якщо їх вина буде доведена в суді, то їм загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до 7 років.