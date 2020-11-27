У Запоріжжі вандали пошкодили меморіальну дошку дітям-жертвам Голодомору

У Запоріжжі вандали пошкодили меморіальну дошку в пам'ять про дітей - жертв Голодомору в Україні. Невідомі побили та облили чорною фарбою пам'ятні знаки на будівлі колишнього будинку дитини, де в 30-ті роки минулого століття був будинок немовляти.

За даними істориків, в роки Голодомору в цій установі померли майже 800 дітей. Про це передає "Радіо Свобода".

У поліції розповіли, що дані за фактом події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, збираються відкрити виробництво.

На місці інциденту і на прилеглій території правоохоронці провели огляд та інші слідчі дії.

У Департаменті культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА готують заяву про злочин, а також спеціальне звернення до поліції щодо цього інциденту.

У Запоріжжі пошкодили меморіальну дошку жертвам Голодомору (фото: radiosvoboda.org)

Меморіальну дошку на будівлі колишнього будинку немовляти в Запоріжжі відкрили в листопаді 2014 року.

Пам'ять жертв Голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада, яка в 2020-му припадає на 28-е число.

Раніше повідомлялося, що у Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор, після чого один з головних символів Музею демонтовано для проведення реставрації.

Також ми писали про те, що в Україні з'явився онлайн-ресторан зі стравами часів Голодомору.