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У Запоріжжі таксист цинічно побив пасажирів: "чого дверима ляскаєш?"

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Запоріжжя, Вівторок 08 лютого 2022 11:56
У Запоріжжі таксист цинічно побив пасажирів: "чого дверима ляскаєш?" У Запоріжжі таксист побив пасажирів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі таксист сервісу Bolt намагався обдурити пасажирів, а потім накинувся на одного з них з кулаками.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Це Запоріжжя".

Як все сталося

Відзначається, що водій популярної української служби таксі спочатку підтвердив замовлення, але ще не приїхавши за адресою вирішив включити простій. У людей почали списувати гроші.

Пасажири зробили чоловікові зауваження, коли таксист з'явився на місце замовлення. У відповідь водій зі словами "Ти чого дверима ляскаєш, с*ка?" накинувся на пасажирів - чоловіка і жінку. Він вигнав їх з автомобіля, а потім зник.

Пасажир отримав травми

Медики діагностували у чоловіка-пасажира контузію та гематоми повік. Про таксиста відомо, що його звуть Сергій. Реєстраційний номер машини КА7203АТ.

У Запоріжжі таксист цинічно побив пасажирів: &quot;чого дверима ляскаєш?&quot;Таксиста в Запоріжжі звуть Сергій (скріншот)

Як ми раніше писали, у Києві таксист побив темношкірого пасажира за те, що той попросив включити певне радіо.

Також розповідали про те, що у Києві таксист опоїв пасажирку кавою з "сюрпризом" і залишив без свідомості на морозі.

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Запоріжжя таксист
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