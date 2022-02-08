У Запоріжжі таксист цинічно побив пасажирів: "чого дверима ляскаєш?"

У Запоріжжі таксист сервісу Bolt намагався обдурити пасажирів, а потім накинувся на одного з них з кулаками.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Це Запоріжжя".

Як все сталося

Відзначається, що водій популярної української служби таксі спочатку підтвердив замовлення, але ще не приїхавши за адресою вирішив включити простій. У людей почали списувати гроші.

Пасажири зробили чоловікові зауваження, коли таксист з'явився на місце замовлення. У відповідь водій зі словами "Ти чого дверима ляскаєш, с*ка?" накинувся на пасажирів - чоловіка і жінку. Він вигнав їх з автомобіля, а потім зник.

Пасажир отримав травми

Медики діагностували у чоловіка-пасажира контузію та гематоми повік. Про таксиста відомо, що його звуть Сергій. Реєстраційний номер машини КА7203АТ.

Таксиста в Запоріжжі звуть Сергій (скріншот)